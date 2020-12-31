На островах Балтийского моря расположился старинный город Выборг — второй по величине в Ленинградской области. Место, любимое не только российскими туристами, но и зарубежными. Традиционно путешественники заезжают сюда после посещения Санкт-Петербурга. Это особенно удобно для автолюбителей. Что же можно посмотреть в этом великолепном городе за короткий срок в 1-2 дня и как не пропустить самые интересные достопримечательности? ФАН предлагает краткий экскурс по Выборгу с остановками в топовых местах.

«Ворота в Финляндию»

Название «Выборг» происходит от шведского Viborq, что переводится как «священный город». Шведы пришли на это место во время очередного крестового похода в 1923 году. Король Торгильс Кнутссон велел основать на этой земле замок-крепость и назвал ее «Выборг». Несколько веков шведы были здесь полновластными хозяевами и благополучно отражали нападения русичей. Однако в 1719 году крепость пала, а в 1921 году территория отошла Российской империи. Царь Петр I сыграл важную роль в присоединении выборгских земель к России. В начале XX века Выборг стал частью Финляндии, но в 1939-1940 годах после Финской войны снова вошел в состав России. В 1941 году финны вернули себе Выборг, а в разгар наступления Красной Армии во время Великой Отечественной войны в 1944 году город присоединяется к территории Советского Союза. Вот такая нелегкая судьба у столь красивого места.

До финской границы от Выборга всего 35 километров, не зря этот город называют «воротами в Финляндию». Финские туристы — частые гости в нем. Многие из них приезжают на места, где проживали их предки, в городе находится немало архитектурных памятников, созданных финскими зодчими.

Что посмотреть в Выборге за 1-2 дня?

Для того, чтобы проникнуться удивительной атмосферой Выборга, рекомендуем выбрать для проживания гостиницу в черте старого города. Обычно это небольшие комнаты со всеми удобствами и с окнами, выходящими на узкие улочки или маленький дворик. Впрочем, остановиться можно и в современной части города, достопримечательностей хватает везде.

Первым делом нужно осмотреть Выборгский замок — главную визитную карточку города. Башня замка, названная в честь святого Олафа, является официальным символом города. Выборгский замок — самый настоящий образец шведского фортификационного зодчества, он был построен в XIII столетии.

Он возвышается на укрепленной насыпи и почти со всех сторон окружен водой. Сооружение достраивалось и укреплялось в течение нескольких веков, меняло владельцев и, в конце концов, стало краеведческим музеем. Почти все башни и помещения открыты для посещения, во двориках вы найдете настоящие чугунные пушки и даже орудия пыток, которые применялись в Средневековье. Гости могут побродить по замку самостоятельно или с гидом. Вход на территорию бесплатный, а за посещение отдельных выставочных пространств нужно заплатить порядка 400-500 рублей. В каждой части строения открыты различные экспозиции, представлена даже подводная археология. На башне Олафа есть смотровая площадка, с которой получаются замечательные видовые фото. Часто в замке проходят различные праздники и фестивали, а также популярны рыцарские реконструкции. Если вы путешествуете с детьми, то им наверняка придется по вкусу идея поучаствовать в рыцарском поединке и надеть на себя настоящие доспехи.

Насладившись экзотикой замка, вы можете продолжить свой экскурс по Средневековью. Совсем рядом находятся Рыночная площадь с Круглой башней. Это центральное место встречи средневековых горожан для торговли и обмена новостями. Башня имеет абсолютно круглую форму, в чем легко убедиться, обойдя ее со всех сторон. Можно зайти внутрь и подняться наверх, сегодня в башне и музей, и ресторан. Если вы устали и хотите отдохнуть и перекусить — добро пожаловать в одноименный ресторан. Рыночная площадь интересна тем, что кое-где сохранила остатки каменной брусчатки из красного и серого камня. Приглядевшись к брусчатке, вы можете рассмотреть цифры, нанесенные поверх камней. Это старинная разметка для парковки телег, ведь в свое время здесь шла бойкая торговля и товар завозился на транспорте.

Продолжаем прогулку по старому Выборгу по улице Крепостной. В XV веке здесь был построен католический храм в честь святых — Олафа и Девы Марии. До наших дней сохранилась лишь Часовая башня. Осмотреть достопримечательность можно только снаружи, так как после недавней реконструкции вход внутрь закрыт. Обратите внимание на время, которое показывают стрелки часов. Им без малого 200 лет, но они продолжают работать, и разница с настоящим временем составляет всего пять минут.

Костел Святого Гиацинта — также хорошо сохранившаяся средневековая обитель в пяти минутах от Замкового острова. Для поклонников истории святой инквизиции и рыцарских походов здесь открыты экспозиции «Камера пыток» и «Рыцарский зал». Вы можете попробовать себя в роли воина в доспехах или в образе рыцарской дамы, все экспонаты можно примерить и сфотографироваться в них.

Хорошим дополнением к осмотру средневековых достопримечательностей станет прогулка по Выборгской набережной. Она находится прямо напротив Выборгского замка и интересна своими скамейками в виде оригинальных фигур, самой известной из которых стал лось Лосиль. Еще одно украшение набережной — бетонный корабль «Бриз», похожий на выброшенного на берег небольшого кита. Корабль представляет собой рыболовецкий сейнер, он был построен кубинскими братьями для советских рыбаков в 1975 году. Это судно действительно сделано из бетона, с «мокрыми» трюмами для хранения рыбы. На «Бриз» можно взобраться абсолютно бесплатно и сфотографироваться на память.

В Выборге есть и своя Красная площадь, название ее связано с довольно грустными событиями. Во времена шведского короля Карла IX здесь разворачивались события почище любого хоррора: неверных граждан казнили, перерезав горло. В описании тех времен говорится, что вся земля здесь была окрашена в красный цвет. Позже на этом месте построили колодец и назвали его «Красным источником». Со временем необходимость в колодце пропала, и на площади развернулись торговые ряды. Свое официальное название Красная площадь получила в 1940 году, а памятник Ленину здесь поставили в 1957 году. Впрочем, для туристов площадь будет интересна не столько фигурой вождя пролетариата, сколько интересными домами, которые расположены по периметру. Это постройки в основном довоенного времени, рядом с которыми отчасти сохранились исторические дворики и подъезды. Обратите внимание на доходный дом купца Москвина, а точнее на его фасад, выполненный в стиле финского национального романтизма. Дом напоминает старинный замок с зубчатыми башенками.

Что посмотреть в Выборге с детьми?

Для прогулок вместе с детьми выберите маршрут по парку-заповеднику Монрепо. Посещение Монрепо может занять у вас целый день, но оно того стоит, ведь это место сочетает в себе уникальные природные ландшафты и парковую архитектуру. Сегодня парк носит статус историко-архитектурного и природного заповедника. Находится Монрепо на острове Твердыш и гордо носит статус единственного в России скального парка. Слово «монрепо» имеет французское происхождение и означает «мой покой». В доисторические времена эта территория использовалась для выпаса скота и была абсолютно непримечательной, но в XVIII веке комендант крепости повелел привести это место в порядок. Начались работы по благоустройству зеленой зоны и строительству дачи для семьи коменданта. Для начала осушили болота, обозначили дорожки и засыпали их грунтом. Затем построили оранжереи и посадили фруктовые деревья и цветы. В итоге здесь образовалось интересное пространство с живописными пейзажами, которое привлекло для прогулок не только горожан, но и людей творческих профессий. Один из владельцев дачной усадьбы и поместья — барон Николаи — был человеком тонким и уважающим искусство, что наложило свой отпечаток на парковую архитектуру. Монрепо обрел «места для эмоциональных переживаний» — мостики, ротонды, колоннады и беседки. Здесь побывало немало художников и поэтов, оставивших заметный след в искусстве.

Во время Великой Отечественной войны смотреть за парком не было возможности, он пришел в запустение, а дачный комплекс был отдан под госпиталь. Реставрационные работы начались только в 80-х годах. Сегодня территория парка и постройки приведены в порядок. Неважно, в какое время года вы приедете сюда — здесь одинаково красиво в любой сезон. Помимо ландшафтов, Монрепо включает в свой ансамбль дачную усадьбу, библиотеку, многочисленные постройки и флигели. В парке нет точек общепита, поэтому запасайтесь едой для пикника. Вход на территорию заповедника стоит около 100 рублей, отдельно оплачивается посещение экспозиций и усадьбы.

Как это ни странно, следующим местом, которое можно предложить для посещения вместе с детьми, также служит парк. Он носит название Парк Калинина или Центральный и находится недалеко от вокзала. На его территории находится Батарейная гора — с оборонительными сооружениями позапрошлого века и естественными препятствиями в виде валунов и холмов. Здесь для ребенка можно устроить небольшой квест, в ходе которого эти препятствия будут весело преодолены.

Покажите детям необычную библиотеку, созданную знаменитым финским архитектором Алваром Алто. Проект библиотеки был очень смелым для своего времени, здание создано в 1935 году в стиле «функционализм». Тогда еще Выборг был в составе Финляндии, и библиотека создавалась с учетом самых передовых тенденций архитектуры. Действительно, Алто создал в начале XX века то, что сегодня мы называем «эффектом аквариума» — стеклянные стены, пропускающие максимум дневного света. Система люков-кружков на потолке также добавляет свет, но не прямой, а рассеянный — от белых стен. Так что, даже если ваши дети не слишком интересуются чтением, архитектура библиотеки точно не оставит их равнодушными.

В Выборге есть и свой Эрмитаж — филиал знаменитого музея. Выделите пару часов для того, чтобы посетить этот выставочный зал вместе с детьми. «Эрмитаж-Выборг» был открыт недавно, в 2010 году. Здесь представлены работы из коллекций фонда Государственного Эрмитажа. Вы сможете полюбоваться как постоянными экспозициями, так и временными, а также послушать лекции и семинары.

Что привезти с собой из Выборга в качестве сувенира?

В первую очередь в качестве памятного подарка можно рекомендовать любимые путешественниками магнитики с архитектурными символами города, а также со здешним народным любимцем — рыжим котом сэром Филимоном Замковым, который, начиная с 2018 года, официально работает старшим «мяучным» сотрудником в музее-заповеднике «Выборгский замок», держит в страхе всех местных грызунов и даже имеет самую настоящую трудовую книжку. Интереснее всего будут смотреться магнитики, выполненные не из пластика, а из дерева, кожи и керамики.

Посетив мастер-класс по гончарному искусству в Выборгском замке, у вас есть шанс самостоятельно изготовить себе сувенир в виде глиняного амулета. Либо просто купить такой амулет, подобранный для вас индивидуально.

Из съедобных сувениров нужно обязательно увезти с собой выборгский крендель. Рецепты приготовления этих популярных мучных изделий долго хранили в секрете местные монахи, но в наши дни дело поставлено на поток. На территории старого города работает несколько пекарен, так что выбор у вас есть.

Для мужчин традиционно выбираем выборгский глег, медовуху или пиво. Все это предварительно можно попробовать в здешних ресторанах или кафе, а то, что вам особенно понравится, попросить упаковать с собой в красивую сувенирную флягу или бутылку.