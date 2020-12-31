Байден и его команда проигнорировали неудобные вопросы от журналистов

Избранный президент США Джо Байден еще официально не вступил в должность лидера государства, но уже создает вокруг себя неприятные моменты, подрывающие доверие голосовавших за него американцев. Так, на недавней видеоконференции, проводимой командой Байдена специально для журналистов, во время дополнительных вопросов для представителей СМИ была отключена функция чата. Демократы посчитали вопросы неудобными и просто не стали их комментировать. Республиканцы во главе с Дональдом Трампом никогда себе такого не позволяли. У Трампа были сложные отношения со СМИ, но им он всегда отвечал.

Один из журналистов Сэм Стейн в Twitter пожаловался на невозможность получить ответы на интересующие вопросы. Он отметил, что команда Байдена не стала обсуждать сложные темы с журналистами.

The Biden transition team appears to have disabled the public chat function on its transition zoom calls, a place where I and others had been routinely complaining to them to take more questions. — Sam Stein (@samstein) December 30, 2020

Чтобы задать вопрос в видеоконференции представители СМИ должны были использовать функцию «поднять руку» и написать вопрос в чате. В какой-то момент демократы не стали придерживаться этим правилам и ограничили журналистов в их и без того не самых обширных возможностях. Случившееся, конечно, вызвало резонанс. Возмущенные журналисты публично выразили свое недовольство, ведь администрация будущего президента ответила только на пять нейтральных, самых безобидных вопросов. Стейн призвал команду Байдена все же пообщаться с журналистами.

So, Biden team, if you’re on Twitter while doing the Zoom…. Be sure to take a lot of questions. https://t.co/YTlz9VPDJ3 — Sam Stein (@samstein) December 30, 2020

Во время видеоконференции журналист попросил команду Байдена взаимодействовать со СМИ почаще.

«Есть масса людей, которые бы хотели задать вопросы. Не могли бы вы проводить более частые брифинги?» — писал Стейн в чате.

Другие американские журналисты активно подключились и поддержали Сэма.

«Здесь много людей с вопросами. Есть ли шанс получить ответы на несколько вопросов?» — добавил Зик Миллер из Associated Press.

Репортер из Белого дома Эндрю Файнберг вовсе усомнился в полезности спорного мероприятия.

«Каждую неделю вы позволяете задавать вопросы только одной небольшой группе. Есть ли смысл всем остальным участвовать в конференции?» — спросил Файнберг.

После таких сообщений команда Джо Байдена предпочла промолчать и выключить комментарии. Куда удобнее отвечать на заранее обдуманные вопросы от одних и тех же журналистов-друзей. Хотя в прошлом месяце один из представителей Байдена в эфире CNN отметил, что «прозрачные отношения с прессой» крайне важны для президента. Если даже здесь прослеживается откровенная ложь, то что же будет с другими сферами после вступления Байдена в должность, выполнит ли 46-й президент США все свои обещания?