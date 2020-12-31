Сергей Миронов: Дистанционное образование — это большое зло

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе РФ Сергей Миронов выступил против закрепления дистанционной формы обучения как постоянной, потому что это снижает качество образования.
«Дистанционное образование — это очень большое зло. Конечно, это временная мера в период пандемии, потому что нужно думать о здоровье детей и членах их семей», — заявил Сергей Миронов в эфире Медиагруппы «Патриот».
Политик возмущен тем, что кто-то пытается воспользоваться пандемией, чтобы закрепить дистанционную форму в качестве основной.
«Мы вынуждены ее сейчас принимать, но кто-то ручки потирает. Губернаторы многие довольны, потому что у них учителей не хватает в сельских школах. Конечно, кто туда поедет за такие смешные деньги? А тут дистанционное образование — включай Интернет, все счастливы и довольны. Очень опасная тенденция», — отметил Миронов.
По мнению лидера «Справедливой России», необходимо срочно пересмотреть концепцию образования в стране.
«Мы знаем проект «Образование 2030». Документ был подготовлен с помощью «великой» ВШЭ. Там прямо говорилось в 2009 году, что мы полностью должны перейти на дистанционное образование. Учитель не нужен. Будет искусственный интеллект. Учебники бумажные не нужны, все только в Интернете. Это ведет к тому, что у нас будут компетентные потребители плодиться и неучи самые настоящие», — считает Сергей Миронов.
Политик выразил свою солидарность родителям, которые протестуют против дистанционки.
«Уровень знаний падает. Он и так был невысоким, а сейчас и вовсе падает. Не случайно родители поднялись. Через Интернет и через дисплей никакого воспитания быть не может», — уверен Сергей Миронов.