«Иванушки International» встретят Новый год концертом в Дубае

Москва, 31 декабря. Российский певец, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев поделился с ФАН планами на празднование Нового года. Он летит в Дубай, где его группа даст концерт в новогоднюю ночь.

Знаменитый «темненький Иванушка» рассказал, что летит в ОАЭ с супругой Лолитой, чтобы принять участие в новогоднем шоу «Операция «рЫ» и другие приключения «Иванушек International». Концерт состоится в одном из ресторанов Дубая в ночь с 31 декабря на 1 января.

После Нового года Кирилл Андреев планирует провести в Дубае часть каникул, совместив концертную деятельность с отдыхом.

«Выступим и будем отдыхать, ездить по разным местам», — рассказал о своих планах солист поп-группы.

Певец признался, что не сможет устроить совместные посиделки со своим сыном Кириллом и его супругой Аделиной из-за многочисленных планов.

«Не получается у нас, — сообщил Андреев. — У них свои планы, у нас свои».

Ранее Кирилл Андреев в эксклюзивном интервью рассказал ФАН о новом альбоме «Иванушек International» и поделился секретами поддержания хорошей физической формы.