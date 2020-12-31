В Госдуме назвали приоритетной задачу повышения уровня жизни россиян

Санкт-Петербург, 31 декабря. Партия «Справедливая Россия» направит усилия в 2021 году на улучшение благосостояния россиян. Об этом в эфире медиацентра «Патриот» заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе РФ Сергей Миронов.

«Нам нужно думать о повышении благосостояния народа. Такую цель ставит наш президент. Это, наверное, сейчас самое главное», — считает Сергей Миронов.

По словам политика, проблемы на международном уровне никуда не денутся.

«В нашей братской Белоруссии произойдет транзит власти. Хочется верить, что они сами разберутся без всякой помощи извне. Беспокоят Донбасс и Украина — острейшая и больнейшая проблема, где не приходится ждать быстрых решений. В Карабахе, слава богу, сейчас остановлено кровопролитие», — перечисляет горячие точки на границах России Сергей Миронов.

Доставят, по его мнению, хлопот России и взаимоотношения с США. Однако резкого ухудшения взаимоотношений лидер думской фракции партии «Справедливая Россия» не ожидает.

«Байден сказал, что будет заниматься тремя «К» — коронавирус, климат и Китай. «Р» — России там нет», — отметил Сергей Миронов.

Однако несмотря на некоторую стабилизацию ситуации в мире, политик считает, расслабляться рано.

«Мы должны понимать, что в нынешней ситуации вынуждены рассчитывать только на себя и защищать свои национальные интересы как на международной арене, так и внутри страны», — пояснил депутат.

И задача повышения уровня жизни россиян, по его мнению, является одной из приоритетных.