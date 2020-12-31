Звездный оливье: российские знаменитости признались в любви к новогоднему салату

Российские знаменитости в преддверии Нового года выразили свое отношение к блюду, без которого не обходится ни один праздничный стол, — салату оливье. Звезды шоу-бизнеса рассказали ФАН, что для них значит этот новогодний салат, а также поделились связанными с ним традициями.

Шеф-повар из Франции Люсьен Оливье, несомненно, удивился бы, узнав, насколько придуманный им салат стал популярным в Советском Союзе, а затем и в России. Это блюдо давно уже стало символом Нового года, а опрос ВЦИОМ выявил, что 49% россиян считают оливье главным праздничным блюдом, которое есть на каждом застолье.

Неудивительно, что и российские звезды разделяют любовь к легендарному салату. Для многих знаменитостей это блюдо — дань советской и российской новогодней традиции.

Писатель-сатирик Семен Альтов признается, что, как и большинство россиян, следует новогодним обычаям.

«Все, как в нашей стране принято: 31 декабря [готовим и едим] салат оливье, — сказал ФАН Альтов. — Предпочитаю, когда салат приготовлен своими руками. По-моему, готовить самому — это замечательно, в этом столько теплоты и отношения».

Для соведущей телепередачи «Давай поженимся» Розы Сябитовой приготовление оливье — настоящая традиция.

«Чего точно будет много, так это, конечно, моего фирменного салата оливье, — признается Сябитова. — Это у нас традиция — дети знают. Я включаю «Иронию судьбы, или С легким паром!» и начинаю кромсать таз оливье! Смешиваю руками, никакими не ложками — только руками. Дети салат обожают. Ну, и я сама, собственно говоря, тоже. Едим его и на следующий день».

Для участника «Квартета И» Камиля Ларина новогодний оливье ассоциируется с советским прошлым.

«Естественно, у нас ностальгия по тому времени, когда мы отмечали новые свои года, а это — советское время, — отметил актер. — Соответственно, все эти оливье, елочные игрушки и, конечно же, фильм «Ирония судьбы» — неотъемлемые атрибуты того времени».

Оливье всегда присутствует на новогоднем столе певицы Светланы Владимирской.

«По поводу новогоднего стола скажу, что ничего экстравагантного не будет, но обязательны, конечно, салаты: оливье и селедка под шубой», — рассказала собеседница ФАН.

Телеведущая Лера Кудрявцева тоже не представляет 31 декабря без оливье.

«Узкий семейный круг, салат оливье, «Ирония судьбы», селедка под шубой, шампанское, загадывание желаний», — перечисляет самые важные составляющие Нового года ведущая.

От новогоднего салата не отказываются даже те знаменитости, которые обычно строго следят за физической формой. Музыкант Антон Беляев признается в любви к калорийному блюду.

«Я обожаю оливье, эту интоксикацию в течение одного дня, — шутит фронтмен Therr Maitz. — Когда ты так жуешь, что тебе потом неделю надо в форму приходить».

Несмотря на то, что участница шоу «Голос» Саша Круглова бережет фигуру, она тоже не может отказать себе в традиционном новогоднем салате.

«Люблю утиную грудку и осетрину и, конечно, не могу обойтись без салата оливье — его я обожаю, — признается певица. — Единственный салат, который я разрешаю себе и для которого делаю исключение: ем его с майонезом».

Любовь к оливье объединяет и звезд, проживающих по другую сторону океана. Российская актриса, победительница конкурса красоты «Мисс Россия — 2010» Ирина Антоненко переехала в США, но не может отказаться от традиционных новогодних привычек.

«В Штатах на Новый год мне тоже нравится покупать мандарины, обязательно готовить оливье, накрывать на стол соленые огурчики, черный хлебушек, бутерброды со шпротами — все это я очень-очень сильно люблю», — отметила собеседница ФАН.

Но среди российских звезд есть и те, кто рушат традиционные представления о праздновании Нового года. Например, рок-музыкант Найк Борзов отказался от новогоднего салата.

«Все должны есть оливье на Новый год или мандарины. Но я вот, например, не ем майонез и не ем оливье, да и мандарины — фрукт тоже вредный, — признался Борзов. — Для меня это все из разряда стереотипов, а я люблю их нарушать и разрушать, поэтому каждый Новый год для меня действительно новый».

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева предложила россиянам рецепт полезного оливье на Новый год.