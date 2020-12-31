Маленькие герои большой пандемии: курьеры рассказали об опасностях работы в 2020 году

Пандемия коронавируса кардинально изменила жизнь многих граждан. ФАН узнал, как предприниматели приспособились к коронавирусным ограничениям и с какими «чудесами» сталкивались курьеры на работе, ведь самоизоляция дала возможность в прямом смысле «расцвести» и без того востребованной услуге — курьерской доставке.

Владелицам петербургской студии цветов Юлии и Оксане пришлось реагировать на изменения ситуации в стране быстро и решительно. Девушки сразу решили бросить все силы на развитие социальных сетей и доставку букетов.

«Мы тут же активизировались в Instagram, закрыли двери и работали на доставку. Эта сфера была нами не изучена, поэтому мы сами сели за руль и превратились в курьеров», — вспоминает Юлия.

Девушкам пришлось объездить почти всю Ленинградскую область, доставляя цветы. Не обошлось и без смешных историй.

«Приобрести маски в аптеках не представлялось возможным, их просто не было. Зато у нас нашелся хирургический костюм огромного размера, который скрывает абсолютно все тело, оставляя только глаза. Вы представляете реакцию жителей домов, куда мы доставляли букеты?» — с улыбкой вспоминает флорист.

А реакция, действительно, была неоднозначной. Девушки были похожи, скорее, на врачей, нежели на доставщиков цветов. Но теперь эти моменты Юля и Оксана вспоминают с улыбкой, а костюм оставили на память.

Сотруднице одного из столичных ресторанов Валерии из официанта пришлось переквалифицироваться в курьера. Не сразу такие изменения ей пришлись по душе, однако потом девушка призналась, что было даже весело.

«Сначала, конечно, немного боялась — смертельный вирус, как никак. А потом мы с коллегами как-то расслабились, у нас же все, как положено: перчатки, маски, дистанция», — поделилась Валерия.

Девушка вспомнила несколько забавных историй, которые приключились с ней во время работы. К ужину она доставляла водку и сухой укроп в упаковке, леденцы, туалетную бумагу, даже была свидетелем супружеской измены.

«Однажды мы с коллегой приехали на доставку, привезли ужин и две бутылки вина. Сразу было понятно, что намечается романтика. И такая засада получилась. Видимо, в гости к женатой даме пришел любовник и, знаете, классика жанра — вернулся муж», — рассказывает сотрудница ресторана.

Как вспоминает Валерия, за ужин заплатил обманутый супруг.

«Он был на редкость спокоен. А любовник, как скользкий уж, вытек на улицу с голым торсом и в одном ботинке. Это было очень смешно, я еле сдерживала смех», — с улыбкой вспоминает Валерия.

Работа курьера может быть не только веселой, но и опасной. Так, сотрудник уральского представительства известной службы доставки Тимофей рассказал, как чуть не попал в «сексуальное рабство» к одной уже немолодой особе.

«Я принес еду на один из адресов. Обычный вызов, обычный дом. Дверь открыла женщины, я думаю, она пьяная была. Давай приглашать меня к себе, тянуть за кофту. Естественно, я отказался», — вспоминает с улыбкой молодой человек.

Курьерская доставка сейчас — это качественно, недорого и быстро. Ранее Роскачество сообщило, что большинство приложений для доставки еды в России — удобные и безопасные. А не так давно в Петербурге появился сервис по бесплатной доставке фермерских продуктов пенсионерам.