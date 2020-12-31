Планирующую строить космодром дагестанскую компанию подозревают в финансовых нарушениях

Махачкала, 31 декабря. Счетная палата республики выявила в работе ОАО «Корпорация развития Дагестана» финансовые нарушения на 344 миллиона рублей. Результаты проверки направлены в правоохранительные органы.

В ведомстве журналистам сообщили, что компания не смогла эффективно распорядиться средствами и госимуществом на сумму более 335 миллионов рублей. Остальные нарушения связаны с недостачей, незаконными списаниями и ведением бухгалтерского учета.

«По результатам проведенного контрольного мероприятия выявлены финансовые нарушения на общую сумму 344,5 миллиона рублей», – отметили в счетной палате республики.

Специалисты палаты считают деятельность корпорации неэффективной – только за 2019 год она получила убытки почти на 300 миллионов рублей. Кроме того, за то же время активы компании снизились до четырех миллиардов рублей, что почти на два миллиарда ниже ее уставного капитала, отметили в надзорном органе.

«По результатам анализа установлены ряд отрицательных показателей, указывающих на неэффективность работы корпорации, нерентабельность капитала, существенной зависимости от кредиторов», – сообщили в счетной палате.

Там также обратили внимание на то, что «Корпорация развития Дагестана» фактически не участвует в управлении государственными долями собственности в крупных инвестиционных проектах республики. При этом через компанию на реализацию четырех инвестпроектов был внесен почти миллиард рублей бюджетных средств.

«Корпорация не обеспечивает управление государственными долями собственности в уставных капиталах ООО «Матис», ООО «Агромир», ООО «Югагрохолдинг» и ООО «Каспийский завод стекловолокна». Общий объем бюджетных средств, выделенных на реализацию проектов, составляет 962,2 миллиона рублей», – выяснили специалисты счетной палаты.

Среди причин выявленных нарушений в надзорном органе называют неисполнение должностными лицами своих обязанностей, отсутствие контроля за работой корпорации и даже превышение должностных полномочий отдельными сотрудниками. В ведомстве добавили, что материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

ФАН не удалось связаться с руководством «Корпорации развития Дагестана». В пресс-службе республиканской прокуратуры агентству сообщили, что соответствующие документы пока не получали.

«Если материалы направили почтой, то они могли еще не дойти», – объяснили в ведомстве.

Ранее ФАН писал, что «Корпорация развития Дагестана» и российская частная компания Success Rockets объявили о планах по строительству в республике космодрома. Руководство региона тогда отмечало, что подписание соответствующего договора не было согласовано с властями, а действия отдельных чиновников следует проверить на законность.