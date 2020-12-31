Лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов считает, что на существующий минимальный размер оплаты труда прожить в РФ невозможно. МРОТ, по его мнению, должен составлять не менее 50-60 тыс. рублей.
«На прошлой неделе я беседовал с группой энтузиастов из Горно-металлургического профсоюза Челябинской области. Там 14 человек решили проверить, смогут ли они питаться месяц на деньги, которые заложены в МРОТ и потребительской корзине. Вот они на эти четыре тысячи рублей и попробовали прожить. Все закончилось катастрофой: люди постоянно испытывали чувство голода, многие из них заболели», — рассказал Сергей Миронов в эфире Медиагруппы «Патриот».
Политик предложил чиновникам Минфина, которые рассчитывают размер потребительской корзины, пенсий и МРОТ, в качестве эксперимента попробовать самим прожить на эти деньги.
«У нас чиновники в министерстве финансов считают, что это нормально. Их бы самих на такие деньги посадить. Когда рассчитываются такие механические затраты — МРОТ, потребительская корзина — это полная ерунда. Когда люди реально сталкиваются со своими проблемами, то понимают реалии жизни», — уверен Сергей Миронов.
Лидер думской фракции партии «Справедливая Россия» считает, что размер МРОТ в России должен быть увеличен в несколько раз.
«По нашим оценкам, МРОТ должен составлять 50-60 тысяч рублей. Это было бы справедливо», — считает депутат.
Сергей Миронов знает, что бюджет России справится с этой нагрузкой, потому что деньги на это есть.
«Бюджет выдержит. Я говорю Правительству РФ и господам чиновникам из Минфина: «Вы там заявляете, что денег у вас нет, а, может, эти деньги вам просто не нужны? По итогам года остались неизрасходованными четыре триллиона рублей. Вы там ничего не попутали? Что вы за правительство такое, если не можете эффективно израсходовать то, что заложено в бюджете?» Давайте мы напрямую дадим людям денег, чтобы они хорошо питались, а это повлечет улучшение платежеспособного спроса, это приведет к росту экономики. Появится спрос: нужны будут продукты питания, одежда. Вот что нужно делать, а не сидеть, как Кощей Бессмертный над златом», — заявил лидер думской фракции партии «Справедливая Россия».