Лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов считает, что на существующий минимальный размер оплаты труда прожить в РФ невозможно. МРОТ, по его мнению, должен составлять не менее 50-60 тыс. рублей.

«На прошлой неделе я беседовал с группой энтузиастов из Горно-металлургического профсоюза Челябинской области. Там 14 человек решили проверить, смогут ли они питаться месяц на деньги, которые заложены в МРОТ и потребительской корзине. Вот они на эти четыре тысячи рублей и попробовали прожить. Все закончилось катастрофой: люди постоянно испытывали чувство голода, многие из них заболели», — рассказал Сергей Миронов в эфире Медиагруппы «Патриот».

Политик предложил чиновникам Минфина, которые рассчитывают размер потребительской корзины, пенсий и МРОТ, в качестве эксперимента попробовать самим прожить на эти деньги.

«У нас чиновники в министерстве финансов считают, что это нормально. Их бы самих на такие деньги посадить. Когда рассчитываются такие механические затраты — МРОТ, потребительская корзина — это полная ерунда. Когда люди реально сталкиваются со своими проблемами, то понимают реалии жизни», — уверен Сергей Миронов.

Лидер думской фракции партии «Справедливая Россия» считает, что размер МРОТ в России должен быть увеличен в несколько раз.

«По нашим оценкам, МРОТ должен составлять 50-60 тысяч рублей. Это было бы справедливо», — считает депутат.

Сергей Миронов знает, что бюджет России справится с этой нагрузкой, потому что деньги на это есть.