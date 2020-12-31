Приморский биолог Зайка встретит Новый год в берлоге белого медведя

Владивосток, 31 декабря. Биолог Леонид Зайка, прославившийся благодаря своему Instagram, сообщил подписчикам, что встречать Новый год будет в медвежьей берлоге. Он сопроводил пост видео, на котором спускается в снежную нору.

«Не знаю где вы будете встречать, у друзей, дома, у родственников, лично я в новой квартирке. Всех благ друзья, с Наступающим. Целую, обнял», — пишет Леонид на своей страничке.

Ранее биолог Леонид Зайка уже спускался в медвежью берлогу и даже делал по ней небольшую экскурсию для своих подписчиков. Тогда ученый отметил, что жилище покинуто и белый медведь, грозный полярный хищник, сюда уже не вернется. В этот раз никаких подробностей биолог не сообщил.

instagram.com Леонид Зайка

Леонид Зайка живет и работает в заповеднике на острове Врангеля, куда попал из Приморского края. С детства он мечтал соединиться свою жизнь с Арктикой, поэтому к работе относится с большим энтузиазмом. Широкую популярность он получил благодаря записям в своем Instagram, где иронично и с юмором рассказывает об удивительной природе русского севера.