Топ-10 неизвестных героев пандемии, заслуживших аплодисменты

Они продолжают работать, когда вокруг бушует вирус. Они помогают людям, проявляя отвагу и самоотверженность. Безусловными героями пандемии стали врачи, медработники и студенты-медики — они заслужили громких аплодисментов и слов благодарности.

Однако есть еще тысячи людей по всей стране, которые трудились в самых тяжелых условиях, но их работа пока еще не была удостоена оваций. 10 неизвестных героев пандемии — в материале ФАН.

Работники аптек

С началом пандемии спрос на лекарства против вируса и средства индивидуальной защиты вырос многократно. Некоторые препараты стали попросту дефицитными, а маски и перчатки на время и вовсе исчезли из продаж. В аптеках стали появляться очереди из недовольных граждан, которым жизненно необходимы были лекарства и маски. Работники аптек не только трудятся без перерывов, выслушивают недовольства, но и подвергают риску свое здоровье.

Волонтеры

Добровольцы помогают гражданам из групп риска перенести период ограничений. Они доставляют пожилым россиянам продукты, лекарства, выносят мусор и гуляют с животными.

Период пандемии показал, что в трудные минуты люди готовы сплотиться и помогать друг другу. Волонтеры трудятся не только в социальных организациях, но и находятся добровольцы, которые помогают соседям и самостоятельно.

Курьеры

Во время самоизоляции курьеры стали настоящим спасением для большинства граждан. Они доставляют необходимые товары и продукты, подвергая себя опасности заражения. Сфера доставки быстро адаптировалась к условиям пандемии, спрос на курьерские услуги достиг пика.

Водители скорых

Бригады скорой помощи работали и продолжают работать, не покладая рук. Профессионализм водителей скорых, быстрая доставка пациентов в больницы позволили спасти тысячи жизней. Наряду с медработниками водители рисковали жизнью и работали на износ.

Продавцы

Несмотря на ограничения, продуктовые магазины продолжают работать и обеспечивать людей товарами. Продавцы и кассиры подвергают себя риску, но не оставляют посты. Еще в самом начале пандемии они столкнулись с огромными очередями россиян, которые закупали продукты впрок. Даже в период самоизоляции сотрудники магазинов ответственно выполняли свои обязанности.

Учителя

Для учителей текущий год выдался особенно сложным. Им пришлось адаптироваться к новым реалиям и переносить обучение в онлайн. Преподаватели обеспечивают непрерывность занятий и контролируют непоседливых школьников даже на дистанционке.

Работники детских домов и домов престарелых

Заботиться о детях и стариках в период коронавируса, не допускать их заражения — задача, которая выпала на долю работников детдомов и домов престарелых. Многие из сотрудников оказались буквально заперты на работе, днем и ночью заботясь о постояльцах.

Таксисты и водители общественного транспорта

Спрос на услуги такси вырос многократно в условиях пандемии. Водители такси обеспечивают перевозку не только пассажиров, рискуя заразиться, — они пришли на помощь медикам и развозят их по многочисленным вызовам заболевших. Общественный транспорт также продолжает исправно работать, водители и кондукторы обеспечивают перевозку россиян, несмотря на вирус.

Полиция

Сотрудники полиции контролируют соблюдение ограничительных мер, не допуская распространение коронавируса. В период самоизоляции полицейские помогали россиянам, запертым дома, а также не допустили роста преступности.

Коммунальщики

Работники коммунальных служб выполняют свои обязанности каждый день, несмотря на ограничительные меры и карантин. Ежедневно исправно вывозят мусор, следят за чистотой и безопасностью улиц и планово благоустраивают города.