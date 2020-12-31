Руководитель колхоза предварительно не виновен в гибели судна «Онега»

Следователи не будут предъявлять обвинение руководителю предприятия «Рыболовецкий колхоз имени Калинина» Андрею Заике в гибели 17 человек с судна «Онега». В момент катастрофы он находился не в Мурманске и не давал никаких указаний о выходе на промысел. Такое решение было принято капитаном судна — 47-летним Александром Барановым. Следователи пытаются выяснить, было ли дано разрешение на выход из порта Мурманска, а также какой информацией о погодных условиях обладал Баранов на момент работы в море.

Источник в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ рассказал ФАН, что на данный момент невозможно точно установить виновного в трагедии. Но сейчас следствие рассматривает две основные версии: нарушение капитаном правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта и виновность диспетчеров порта в Мурманске в случае, если капитан не был предупрежден о реальных погодных условиях в месте промысла.

«Назначен ряд экспертиз, в том числе и по самому типу судна, — говорит источник. — Прежде всего следствие должно уточнить, при каких погодных условиях данное судно имеет разрешение на работу».

Помимо этого, следователи из Архангельска, в чьем производстве находится уголовное дело, проведут следственные действия в Мурманском порту — изымут все документы по рейсу, допросят диспетчеров. Необходимо выяснить, соответствовали ли погодные условия возможностям судна «Онега» в момент выхода или они стали хуже, когда траулер уже был в море.

«От этих данных будет зависеть, кто виновен в гибели судна», — поясняет источник.

Траулер «Онега» был построен 1 августа 1979 года в норвежском Ваагланде, до 2003 года был прописан в Тромсе (Норвегия), с 2003 года — в «Колхозе имени Калинина». Плановый ремонт проводился в октябре 2020 года.

Напомним, 28 декабря 2020 года судно «Онега» затонуло в Баренцевом море. По предварительной версии, причиной затопления стала попытка вытянуть трал при 20-градусном морозе и шквальном ветре. Судно обледенело и было перевернуто волной. Из 19 членов экипажа спаслись лишь двое — второй помощник капитана Владислав Буторин и матрос Руслан Катюхин. Мужчины были в гидрокостюмах, так как находились на палубе. Они пытались спасти еще одного матроса — Юрия Шевцова, но в последний момент он выскользнул у них из рук и пошел на дно.