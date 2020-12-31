Певицу Юлию Чичерину хотят привлечь к уголовной ответственности за экстремизм

31 декабря, Московская область. На звезду российского рока Юлию Чичерину поступило заявление в полицию подмосковного города Клин. Как стало известно ФАН, это связано с высказываниями певицы об армяно-азербайджанском конфликте в Карабахе.

В ОМВД по городу Клин обратилась местная жительница, этническая азербайджанка, которая попросила привлечь Чичерину к уголовной ответственности за экстремизм в связи с призывом певицы в одной из социальных сетей «не отдавать Степанакерт» — административный центр Нагорного Карабаха.

По данному факту полицейские назначили проведение проверки. Стражи порядка выслали по адресу проживания звезды повестку на 30 декабря. Однако Чичерина по вызову не явилась.

«Юлия сейчас находится в Нагорном Карабахе», — рассказал ФАН источник в полиции.

Как ранее сообщал ФАН, певица Юлия Чичерина получила паспорт ДНР.