Регина Дубовицкая: В Интернете пишут, что я умерла

Известная телеведущая Регина Дубовицкая незадолго до своего дня рождения и Нового года в эксклюзивном интервью ФАН рассказала, что приготовит на новогодний стол, как относится к слухам о собственной смерти и кто сшил ей шикарный костюм к празднику.

Юмор не может иссякнуть

— Регина Игоревна, как будете отмечать Новый год?

— Мне очень просто отмечать Новый год, потому что у меня 31-го декабря день рождения. Поэтому по заведенной уже привычке и традиции мы отмечаем всегда в семье.

— А в этом году народ придет?

— Мы всегда отмечаем в своей семье, только в семье. Это заведено еще моими родителями было.

— А блюдо есть какое-то основное?

— Вы знаете, из меня кулинарка еще та (смеется). Так что нет, поскольку у нас дома всегда в этот праздник была грузинская кухня, в Новый год я эту грузинскую кухню и делаю. Наверное, один раз в году.

— А почему грузинскую?

— У меня мама — армянка. В доме была грузинская кухня.

— Как вы вообще сейчас живете?

— Да как я живу, господи! Делаю сейчас новогоднюю программу, как всегда.

— Для кого?

—26-й год подряд зрители встречают с «Аншлагом» по телевидению Старый Новый год. Вот сейчас мы и собираемся ее снимать.

— Прошло уже больше 30 лет. Как дела в этом цехе?

— Мы все как-то меняемся, не может быть одно и то же, конечно. У меня прекрасные артисты работают в «Аншлаге». Если бы не коронавирус… у всех сольные программы, у всех очень много концертов, их все знают.

— Юмор-то не иссяк?

— Да вы что! Вы думаете, что он вообще может иссякнуть? Он только тогда исчезнет, когда на этой Земле не останется людей.

— А что Евгений Петросян? Он что-то готовит?

— Я понятия не имею. Я с ним не общаюсь.

— И с Еленой Степаненко тоже не общаетесь?

— Нет. У меня в команде мои артисты.

Владимир Винокур как скорая помощь

— Расскажите про ваших любимых артистов. Вы если скажете — прям как медаль повесите.

— Да зачем медаль вешать? У нас действительно замечательные артисты. Один Владимир Винокур чего стоит.

— Да, он наше все, папа нашей эстрады.

— Не знаю, папа или нет, но он, конечно, не только актер прекрасный, но еще и человек будь здоров какой. Мы его называем «скорой помощью»: если что-то случится, даже самое простое, например остановится на дороге машина или заболеет кто-то — да по разным вопросам, — сразу к Владимиру Винокуру.

— Вы о нем говорите как о старшем товарище.

—Я о нем говорю не как о старшем товарище, а как о человеке, который в свое время у меня начинал на радио и с которым мы друзья уже столько лет.

Однажды в Черногории я попала в автомобильную аварию, вместе со мной в этой же машине была Елена Воробей, но, слава богу, она отделалась тогда довольно легко, а у меня была очень сложная ситуация. Меня привезли в госпиталь там же, в Черногории, я пришла в себя, и Ленка стоит рядом и говорит: «Регина Игоревна, что делать?» Я говорю: «Позвони моему мужу и Винокуру».

И когда меня в самолете доставили в Москву, то уже в аэропорту встречала скорая помощь. Меня отвезли в госпиталь Бурденко, и меня оперировал тот же хирург, который за много лет до моей аварии оперировал Владимира Винокура, когда тот попал в аварию в Германии. Вот я вам и говорю: мы его называем «скорой помощью».

— А что вы думаете о новых шоу, Comedy Club и других?

— Эта новая поросль, им уже по 50 лет.

— А мне они еще кажутся молодыми…

— Ну так мне, например, мои артисты кажутся молодыми — это нормально. Там есть очень способные, интересные ребята. Есть у них номера очень интересные.

— А что с текстами?

— Их всегда дефицит. К сожалению, не так много авторов. Артистов больше, чем авторов.

— А есть интересные, масштабные авторы?

— Есть, конечно. Я назову просто одну фамилию — она очень масштабная, потому что практически у всех ведущих артистов есть в репертуаре ее номера. Это Коростелева.

— А это не дочка писателя Вадима Коростелева?

— Нет. Наталья Коростелева. Ее номера — то, что мы называем «причитаниями». И у Винокура есть, и в репертуаре Петросяна есть — в общем, в репертуаре очень многих ведущих артистов эстрады ее номера есть.

«У меня — настоящее время»

— Вас всегда хвалили за шикарные костюмы. В этот раз у вас есть что-то на Новый год?

— А как же! За шикарные костюмы меня не хвалили, а хвалят, потому что… Вы мне все в прошедшем времени, а у меня-то — настоящее! В Интернете, например, пишут, что «Регина умерла». Меня это вообще не волнует. Я об этом узнала, когда мне все стали звонить. Ну, это же сплетни... А костюмы у меня от модельера Лидии Соселии. Все эти костюмы она придумывает. Так что на Новый год она мне тоже классный костюм придумала.

— Коронавирус всех засадил по домам. Может быть, вы дадите совет, как выглядеть хорошо?

— Меньше есть.

— На ночь или вообще?

— Вообще. Вот знаете, как говорят: чтобы похудеть, надо поменьше открывать рот.

— У вас есть какие-то диеты, предпочтения?

— Да, я вам скажу. Если бы я не худела, я бы уже давно не помещалась в экран телевизора. У меня это наследственное — насчет того, чтобы располнеть. И уже лет 30 каждое утро у меня завтрак один и тот же — это два куска зернового хлеба в тостере, чашка кофе и пять штук кураги. Советую всем.

Этого завтрака хватает мне до вечера. Я второй раз ем только дома вечером. И это вкусно! А вот саму диету, как похудеть, не буду говорить — вдруг она кому-то не понравится. Или, не дай бог, что-то не так сделают или заболеют…