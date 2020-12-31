Политолог рассказал про информационное оружие США против России



Сколько стоит программа США по противодействию России, представляет ли она угрозу для нашей страны? Об этом в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН рассказал политолог Армен Гаспарян.

«На днях было объявлено, что США выделяют 290 млн долларов в рамках программы по противодействию российской демократии в ЕС. Эта сумма представлена без учета других средств, выделенных на разнообразные НКО», — заявил Армен Гаспарян.

Политолог отметил, что если зайти на сайт Сообщества федеральных грантов США (grants.gov), то можно увидеть сотни похожих программ.

«Но сколько программ проходит по другой строчке бюджета Америки? Это очень серьезная проблема, а мы с ней боремся только по факту осуществления какой-либо деятельности США. У нас нет системной работы по противодействию подобным программам <...> Это неправильно. Государственная безопасность не позволяет относиться подобным образом к системообразующим программам, потому что сегодня самая опасная вещь — проникновение информации», — объяснил политолог.

Россия делает вид, что эта проблема ее не касается, отмечает политолог. Однако, по мнению Армена Гаспаряна, события в Белоруссии должны были всех отрезвить, но, как показывает практика, этого пока не произошло. Эксперт подчеркнул, что сейчас не получится противодействовать Западу старыми методами.