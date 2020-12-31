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Экономика

Обязательная маркировка товаров легкой промышленности в России начнется с 1 января

Обязательная маркировка товаров легкой промышленности в России начнется с 1 января

С 1 января 2021 года в России стартует обязательная цифровая маркировка товаров легкой промышленности. Марку получит кожаная и трикотажная одежда, пальто, плащи, постельное, кухонное, столовое белье.

Подробнее о начале маркирования легпрома ФАН рассказали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Маркировка не только сократит объем нелегального оборота, контрафакта, но и гарантирует права потребителя на качественный товар», — пояснили ФАН в ЦРПТ, который является оператором системы маркирования товаров в России.

Цифровой код Data Matrix, который ставится на продукцию, уникален для каждой единицы товара.

Специалисты сообщили ФАН, что цифровой знак может проверить каждый потребитель — он укажет происхождение товара и его путь.

В ЦРПТ корреспонденту ФАН пояснили, что к системе маркировки «Честный знак» уже подключены участники оборота табака, обуви, парфюма, шин, фототоваров.

«Самое важное на данном этапе внедрения маркировки товаров легкой промышленности — подготовка розницы, особенно несетевой. До 1 февраля там возможна маркировка остатков», — сказала заместитель генерального директора «Оператор-ЦРПТ» Вера Волкова.

Представитель оператора отмечает, что, конечно, могут возникнуть сложности при использовании маркировки. В ЦРПТ предусмотрительно подготовили дежурные смены сопровождения в круглосуточном режиме.

«Мы готовы принимать обращения участников рынка и помогать в работе в праздничные дни», — обратила внимание Волкова.

Обязательная маркировка товаров легкой промышленности в России начнется с 1 января

Руководитель проектной группы «Маркировка» одной из торговых компаний на рынке одежды Владимир Поляк отмечает, что организация работает с системой маркировки с 2016 года. Уже тогда были перестроены некоторые бизнес-процессы и форматы взаимодействия с поставщиками.

«Нами была доработана собственная учетная система, суть которой — в маркировке и сканировании  товара еще на этапе производства за границей. Сформированные данные передаются нам напрямую от производителя», — пояснил ФАН Поляк.

Важно, чтобы люди, совершая покупку, были уверены, что выбранный ими продукт полностью соответствует требованиям ГОСТов, техническим регламентам, экологическим нормам, требованиям безопасности и имеет всю необходимую сопроводительную документацию, отметил представитель компании.

Владимир Поляк пояснил, что процессы преобразования носят в большей степени организационный характер и не влекут за собой больших затрат, так что не отражаются на конечной стоимости товаров в отрасли.

Обязательная маркировка товаров легкой промышленности в России начнется с 1 января

Продолжительный опыт ведения бизнеса в системе цифровой маркировки есть еще у одной компании на рынке. По словам руководителя ее департамента улучшения процессов и качества Натальи Сутягиной, внедрением и развитием маркировки компания занималась на протяжении двух лет, а сейчас готовится к началу процесса маркировки легпрома.

«Осенью этого года мы обеспечили старт маркировки парфюмерной продукции. Теперь ожидаем запуска маркировки товаров легкой промышленности и готовимся к этому», — сказала Сутягина.

К положительным моментам внедрения маркировки эксперт отнесла наличие полноценной системы маркировки в компании, что подкрепляет имидж компании как надежного бизнес-партнера.

«Маркировка товаров — это определенный знак качества для покупателей нашей компании, ведь она позволяет обеспечить дополнительную гарантию подлинности товаров», — отметила Сутягина.

Эксперты сообщили ФАН, что в системе «Честный знак» зарегистрировано более 66 тыс. участников оборота товаров легкой промышленности, эмитировано 527 млн кодов маркировки.

На сегодня пользователи приложения «Честный знак» проверили коды 277 тыс. товаров легкой промышленности.


 

 

 

 

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