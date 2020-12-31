Депутат Свищев назвал победу сборной РФ по хоккею подарком к Новому году

Москва, 31 декабря. Победа сборной России по хоккею над командой Швеции в заключительном матче на групповом этапе молодежного чемпионата мира — лучший подарок стране. Об этом в беседе с ФАН заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев.

«Эта победа — лучший подарок стране к Новому году, — сказал он. — Я бы даже назвал ее одной из самых красивых в уходящем году, который был омрачен пандемией».

По мнению парламентария, победа россиян очень ценна и тем, что ее добыли на родине хоккея — в Канаде. Шведская команда 14 лет не проигрывала на групповом этапе молодежных чемпионатов мира, но именно наша страна смогла положить этому конец, заметил Свищев. Он подчеркнул, что этой победой Россия «показала шведам вторую Полтаву».

Ранее сборная России одержала победу и у сборной США. Впереди — игра со словацкими хоккеистами. Необходимо победить их, чтобы двигаться навстречу медалям молодежного чемпионата мира, заключил Дмитрий Свищев.

Напомним, молодежный чемпионат мира в Канаде начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.