Москва, 31 декабря. Киеву не удастся реализовать план сделать «адской» жизнь для России. Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма должна стать для РФ «адской, а не священной». Цеков считает, что высказывания дипломата являются лишь самовнушением. Он добавил, что подобные выпады адресованы «не вполне адекватным» представителям украинского населения. Сенатор предположил, что Кулеба транслирует заказы западных кураторов. Киев уже создал адские условия для жизни граждан Украины, с Россией же это не удастся.

Федеральное агентство новостей писало, что ранее глава МИД Незалежной озвучил итоги года для украинской дипломатии. По его мнению, Киев постигли несколько неудач.