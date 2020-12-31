Елочка, не гори: в МЧС призвали россиян обойтись без «огненных шоу» в доме

Меньше суток осталось до празднования Нового года. Многие россияне уже закупили различные петарды и пиротехнические изделия, а также елочные и другие украшения, в том числе электрические. В комментарии для ФАН заместитель пресс-секретаря главного управления МЧС РФ по Республике Крым Елизавета Мирошниченко рассказала, как в новогодние праздники обезопасить себя и окружающих от неожиданных и опасных ситуаций.

По ее словам, при покупке пиротехнических изделий следует проверить сертификат соответствия, инструкцию на русском языке, срок годности, адрес или телефон производителя. От покупки следует воздержаться, если нарушена целостность упаковки (она примята или порвана) или на упаковке имеются следы намокания, срок годности близится к завершению. Если попадутся некачественные пиротехнические изделия — это может как минимум испортить праздник или даже навредить здоровью.

«Следует помнить, что составы пиротехнических изделий взрывоопасны и чувствительны к механическим и тепловым воздействиям. При горении составы могут развивать высокую температуру, поэтому нарушение правил использования пиротехнических изделий может привести к тяжелым последствиям», — напомнила Мирошниченко.

Собеседница ФАН привела в пример 1 января 2020 года. В этот день в Судаке произошел пожар в хозяйственной пристройке дома из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании пиротехники. К счастью, тогда никто не пострадал.

«Благодаря комплексу превентивных мероприятий, проводимых управлением надзорной деятельности и профилактической работы по предупреждению пожаров и травмирования, связанных с использованием пиротехники, их количество уверенно снижается каждый год, — заметила она. — Так, в период празднования нового 2020 года был зафиксирован один пожар, вызванный нарушением правил пожарной безопасности во время использования пиротехники».

Пресс-секретарь крымского управления МЧС рассказала, на что необходимо обращать внимание при покупке электрических игрушек или украшений, как правильно оформить елку, чтобы это не привело к возгоранию. Она подчеркнула, что иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства электроустановок.

«Лампочки в гирляндах не должны быть мощнее 25 Вт. Не покупайте гирлянды кустарного производства. Качественная продукция всегда сертифицирована. Нельзя включать гирлянды в сетевой фильтр вместе с несколькими работающими электроприборами: обогревателем, пылесосом, электроплитой, микроволновкой и так далее. А при оформлении елки нельзя использовать целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения, свечи, бенгальские огни, обкладывать подставку и украшать ветки ватой, не пропитанной огнезащитным составом», ― предупредила Мирошниченко.

Эксперт посоветовала при выходе из дома не забывать выключать гирлянды. Взрослым необходимо внимательно следить за детьми и прятать подальше спички, зажигалки, пиротехнические изделия, потому что применение открытого огня, в том числе бенгальских огней, свечей, хлопушек, в закрытом помещении может привести к серьезным последствиям. Рекомендуется также обойтись без «огненных шоу» у новогодней елки.

Она рассказала, что нужно делать в первую очередь, если возгорание все же произошло и его не удалось потушить самостоятельно. Порядок действий в экстренной ситуации таков: первое ― выведите детей и престарелых из помещения в безопасное место, второе — вызовите пожарную охрану и обесточьте электрическую гирлянду или другое устройство, которое привело к возгоранию.

«Если это возможно, приступите к тушению елки. Для этого повалите ее на пол, накройте плотной тканью, залейте водой, примените огнетушитель. Но при этом помните, что ни в коем случае нельзя применять воду для тушения горящей искусственной елки из полимерных материалов. Дело в том, что синтетика плавится и растекается в процессе горения, поэтому попадание воды на горящую поверхность приведет к вскипанию расплавленной массы и разбрызгиванию горящих капель, следовательно ― к увеличению площади горения», — отметила она.

Горящие полимеры выделяют сильнодействующие ядовитые вещества, поэтому, если с пожаром не удалось справиться в течение первых минут, то следует покинуть помещение. Мирошниченко подчеркнула, что на период новогодних праздников главное управление МЧС России по Республике Крым переходит на усиленный вариант несения службы. Это означает максимальную готовность всех основных и резервных сил и средств к действиям по предназначению.

По ее словам, в период новогодних праздников чаще всего экстренные службы сталкиваются с пожарами в жилом секторе.

«Большинство граждан находятся дома, активно используют электросети, обогревательные и прочие бытовые электроприборы. При этом праздничное настроение расслабляет и снижает социальную ответственность. Как следствие ― нарушение правил пожарной безопасности. Характерным для праздничных дней также являются происшествия в горно-лесной местности и на воде», ― сообщила она.

В конце беседы Мирошниченко пожелала всем жителям Крыма крепкого здоровья и напомнила, что в праздничной суете нельзя забывать о важных правилах безопасности, соблюдение которых поможет сделать новогодние праздники по-настоящему добрыми и радостными.

Напомним, ранее ФАН со ссылкой на Гидрометцентр Крыма рассказывал, стоит ли ожидать снег в новогоднюю ночь на полуострове.