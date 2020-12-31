Главврач объяснил ситуацию со смертью пациента с поражением легких в 80% под Ростовом

В Ростовской области на днях скончался 55-летний Владимир Локтев в реанимации ЦРБ Миллеровской районной больницы. Его брат Виктор считает, что это произошло по вине медиков, которые вовремя не оказали Владимиру квалифицированную помощь.

По его словам, еще в октябре Владимира Локтева выписали из инфекционного отделения этой больницы, хотя мужчина задыхался и не мог нормально дышать. В связи с этим ему пришлось самому ехать в другой город, чтобы сделать компьютерную томографию. Выяснилось, что у пациента 80% поражения легких. Брат предполагает, что у его родственника был коронавирус, однако диагноз был не подтвержден на тот момент.

С этими данными Владимир вновь отправился в Миллеровскую районную больницу, где его вновь положили в инфекционное отделение, а не реанимацию. Перевод в последнюю произошел лишь спустя двое суток, мужчина уже был под кислородом. Позже у Владимира в реанимации произошел пневмоторакс левого легкого.

«Легкое лопнуло. Врачи ему сделали интубацию, вставили две трубки, чтобы легкое расправилось. Но этого не произошло», ― цитируют местные СМИ брата погибшего.

Виктор Локтев также считает, что его брат Владимир, который до болезни был полон сил, скончался по причине того, что его не брали в ковидный госпиталь, а также не сразу положили в реанимацию для оказания необходимой помощи, поскольку у него, по непонятным причинам, якобы не могли выявить COVID-19. Кроме того, Виктор пожаловался, что в больнице не было лекарств, поэтому им давали списки препаратов, которые нужно было покупать самостоятельно. Однако затем лекарства в больнице все же появились.

Корреспондент ФАН поговорил с главным врачом ЦРБ Миллеровской районной больницы Александром Шевченко для выяснения обстоятельств этого дела. Как заявил собеседник издания, он в полной мере сейчас не может комментировать эту ситуацию. Но, насколько ему известно, родственники Владимира Локтева собираются дать опровержения той информации, которую распространяют с их слов местные СМИ.

«Мы свою функцию выполнили, лечили пациента длительное время и старались ему помочь. Могу сказать лишь то, что у него случился пневмоторакс не из-за того, что его выписали в октябре, абсолютно нет. Наши врачи делали все, что могли, но, к сожалению, некоторые люди умирают, несмотря на лечение», ― заявил главный врач ЦРБ Миллеровской районной больницы Александр Шевченко в разговоре с ФАН.

О том, какие были сопутствующие болезни у мужчины, главврач не смог сказать ввиду врачебной тайны. Наша редакция будет следить за ситуацией и опубликует дополнительную информацию, когда она появится. Напомним, ранее ФАН рассказывал, как врачи Крыма борются с коронавирусом на полуострове.