Бернский зенненхунд — это собака невероятной красоты и обаяния. Крупные размеры, мощное телосложение и эффектный окрас не дадут этим прекрасным великанам остаться незамеченными во врем прогулок. Еще совсем недавно прохожие удивленно переспрашивали сложное название породы, однако довольно быстро она стала весьма популярной среди наших соотечественников во многом благодаря своим выдающимся внешним данным и добродушному нраву, но немалую роль сыграл и тот факт, что бернцев очень часто приглашают для съемок в кино, сериалах и рекламе. Фотогеничность, великолепный экстерьер, уравновешенный темперамент и высокая восприимчивость к обучению делают этих псов востребованными актерами и любимцами публики. Эти животные без преувеличения украсят своим присутствием любой кадр.

Однако одной только красотой достоинства бернского зенненхунда не ограничиваются. Отдельного внимания заслуживает их воистину золотой характер, об особенностях которого мы обязательно поговорим немного позже. Этих животных отличает благородство и великодушие, они никогда не обидят того, кто слабее, и будут стойко терпеть надрывающуюся от лая болонку, делая вид, что не замечают агрессора и не причинят ей вреда. Они прекрасно уживаются с любыми другими домашними животными, обожают детей и фанатично преданны своей семье. Несмотря на свое человеколюбие, этим псам удалось сохранить охранные качества, поэтому вы можете быть уверены, что в случае опасности злоумышленник получит серьезный отпор.

Скорее всего, после такого идиллического описания в голове неопытного собаковода сложится образ идеальной собаки, которая сама себя воспитает, научит ходить в туалет и выполнять команды, заберет детей из школы, сделает с ними уроки, только борщ не сварит. В некоторой степени так оно и есть — зенненхунды действительно прекрасны и снаружи, и внутри. Однако будущий владелец должен понимать, что яркая внешность требует регулярного ухода, а высокий уровень интеллекта вовсе не означает, что собаку не нужно дрессировать. Как и любой другой породе, бернцу нужно качественное питание и своевременное медицинское обслуживание, их роскошная густая шерсть нуждается в груминге, а без регулярных занятий со щенком вы рискуете получить хоть и доброго, но очень избалованного увальня, который вместо того, чтобы идти в ванную мыть лапы, залезает на хозяйскую кровать и выпрашивает еду у гостей за праздничным столом.

Принимая решение взять в дом четвероногого друга, человек должен понимать, что берет на себя колоссальную ответственность за его жизнь, здоровье и благополучие. Абсолютно любая порода, будь то заводной бигль, забавный мопс, малютка йоркширский терьер или чихуахуа, требует ответственного отношения к себе. Прежде чем завести питомца, стоит обязательно ознакомиться с особенностями конкретной породы. Каждая собака, безусловно, индивидуальна, но все же общие черты есть, и знания хозяина о происхождении, изначальном предназначении и темпераменте любимца позволят лучше понять его поведение.

Сегодня расскажем, чего стоит ждать от бернского зенненхунда, поговорим о присущих ему чертах характера и особенностях ухода за этими замечательными животными.

Происхождение породы

Испокон веков древние люди ценили в собаках преданность, мощь, силу, выносливость и бесстрашие. Человек был слаб, и ему было жизненно необходимо иметь рядом верного помощника, способного защитить от хищников, присмотреть за домашним скотом и дать знать о приближающейся опасности.

Одной из самых древних разновидностей собак считаются молоссы, название которых произошло от одноименной центральной области Эпирского царства, которое граничило с Древней Грецией. Жившие в Молоссии гигантские псы имели сразу несколько предназначений — люди использовали их для охоты, охраны и боев. Эти исполины славились своей невероятной физической силой и выносливостью. Об их мощи и преданности слагали легенды, а образ увековечивали в статуях. Со временем потомков первых молоссов развезли по разным странам и континентам, где в результате многовековой селекции возникло то породное многообразие, которое мы знаем на сегодняшний день.

Международная кинологическая организация (FCI) выделяет две основные группы молоссоидных пород собак — догообразные и горные. К первым относят такие породы, как бульмастиф, немецкий и аргентинский дог, английский бульдог, кане-корсо, ротвейлер, боксер, мастино неаполитано, ка-де-бо и др. Вторая разновидность включает в себя длинношерстных собак — леонбергера, испанского мастифа, ньюфаундленда, сенбернара, пиренейского мастифа, пиренейскую горную собаку. Возможно, вы удивитесь, но декоративные с виду мопсы и французские бульдоги относятся к той же самой группе. Их называют малыми молоссами.

Классических молоссов отличают крупные размеры, крепкое телосложение, массивная голова с висячими ушами и мощными челюстями. Для этих собак характерен вдумчивый и будто бы немного грустный взгляд.

Мужественные гиганты были верными спутниками римлян в их военных походах. Считается, что именно таким образом эти собаки попали в Альпы и оказались на территории, которую мы все теперь знаем как Швейцарию, где оставили после себя потомство. Таким образом, далекими предками современных бернских зенненхундов (как и многих других крупных пород) являются именно молоссы, сопровождавшие своих хозяев.

Слово «зенненхунд» в названии породы происходит от немецкого «зеннен», что в переводе означает альпийское пастбище, а «хунд» переводится как собака. Берн — это кантон в Швейцарии, в котором были выведены эти псы. Получается, что о предназначении бернских зенненхундов можно судить по их названию: эти сильные и выносливые собаки служили швейцарским крестьянам помощниками на сыроварнях для перевозки тележек с сыром и молоком, а также несли пастушью службу, охраняя стада на альпийских просторах. Так было примерно до середины XIX века, а затем зенненхундов стали довольно быстро вытеснять сенбернары, и порода пришла в упадок.

Достаточно продолжительное время трехцветных потомков псов римских легионеров считали едва ли не дворнягами и практически не занимались их разведением. Порода и вовсе могла оказаться на грани исчезновения, но, как это часто бывает, в дело вмешался случай. На четвероногих красавцев-пастухов, отличавшихся незаурядным экстерьером и спокойным, добродушным нравом, обратил внимание вовсе не кинолог, а винодел по имени Ф. Шертенляйб из округа Бургдорф, что в кантоне Берн. Эти животные настолько полюбились знатоку вин, что он объехал всю округу в поисках достойных производителей для своего будущего питомника бернских овчарок.

Любопытный факт: много лет, вплоть до начала XX столетия, представителей породы называли дюрбахлерами — в честь одноименной швейцарской провинции, расположенной южнее Берна. Сейчас этим названием редко кто пользуется, но все же его можно встретить, например, в названии некоторых питомников.

Своим современным наименованием бернский зенненхунд обязан профессору Цюрихского университета Альберту Хайму. Им же были описаны основные отличительные черты экстерьера. Первый формальный стандарт приняли в 1907 году, однако он мало что менял — еще некоторое время бернцы не получали официального признания и принимали участие в выставках без родословных. И тут снова вмешался старина случай. В самом конце 40-х годов прошлого века произошла внеплановая вязка зенненхунда с ньюфаундлендом, результат которой неожиданно оказался очень удачным и вдохновил заводчиков на продолжение селекционной работы. Полученное потомство отличалось более густой и длинной шерстью и очень уравновешенным темпераментом, доставшимся в наследство от флегматичных ньюфаундлендов.

После того как профессионалы с удвоенной силой взялись за разведение собак с улучшенным экстерьером и характером, порода стала стремительно набирать популярность и во второй половине XX века буквально завоевала весь мир.

Первые представители попали в нашу страну из Польши, Венгрии, Германии и Чехии, а в 1994 году был основан официальный клуб породы. Изначально щенки бернского зенненхунда стоили очень дорого, однако сейчас можно найти малыша за вполне разумные деньги, если, конечно, вы не планируете для любимца выдающуюся выставочную карьеру. Тем не менее даже если вы приобретаете собаку исключительно в качестве домашнего любимца, все равно стоит отдавать предпочтение проверенным заводчикам с хорошей репутацией, поскольку покупая питомца просто по объявлению в интернете, велик риск нарваться на мошенников, которые выдают метисов за породистых животных или занимаются бесконтрольными вязками, что крайне отрицательно сказывается на здоровье и внешних данных потомства.

Как выглядит бернский зенненхунд: описание породы

Оду небывалой красоте бернской овчарки мы уже пропели и не один раз. Пора поговорить о том, как должен выглядеть эталонный представитель этой породы с точки зрения общепринятого стандарта.

Бернский зенненхунд — это мощная собака достаточно крупного размера с длинной густой шерстью и характерным трехцветным окрасом. Вес самцов колеблется в пределах 39–50 кг, самок — 35–48 кг. Норма роста в холке составляет от 65 до 70 см для особей мужского пола и 57–67 см — для женского.

Голова у бернца крупная, округлой формы, выглядит пропорционально размерам туловища. Переход от лба к морде выражен не слишком явно — без резких перепадов. Морда наполненная, не слишком длинная, к носу не сужается. Переносица прямая, мочка носа крупная, с выраженными ноздрями, черного цвета без яркой пигментации. Прикус допускается двух видов — ножницеобразный и клещеобразный, что не считается браком. Любопытная деталь: бернским зенненхундам присуще нехарактерное для других пород выражение морды, которое в народе именуется улыбкой бернца. Если собака спокойна, мышцы находятся в расслабленном состоянии и приоткрытый рот действительно напоминает улыбку человека. Так что выражение «собака-улыбака» — это про них.

Глаза миндалевидные коричневого цвета, посажены прямо и не очень глубоко, сухие веки прилегают плотно. Белки не просматриваются.

Уши правильной треугольной формы, висячие, на концах скругленной формы, имеют высокую посадку. Размер средний, плоские. В возбужденном состоянии задняя часть приподнимается.

Крепкая мускулистая шея имеет среднюю длину и плавно переходит к холке. Загривок ярко выражен. Спина прямая и широкая, корпус не должен быть вытянутым, грудь мощная, широкая, доходит до локтей. Поясница хорошо различима по отношению к грудной клетке. Ребра выпуклые, но не бочкообразные.

Передние и задние конечности должны быть крепкими и ровными, мускулатура на бедрах хорошо развита. Передние лапы широко расставлены, округлой формы, смотрят прямо. Прибылые пальцы у выставочных экземпляров подлежат обязательному удалению.

Хвост у основания широкий, сужается к кончику, длинный, в спокойном состоянии может опускаться ниже скакательных суставов. В движении и состоянии возбуждения поднимается до уровня спины или немного выше, но не забрасывается на спину и не сворачивается в кольцо.

Шерсть длинная, блестящая, с густым подшерстком, защищающим собаку от холода, ветра и влаги. Допускается легкая, не сильно выраженная волнистость.

Трехцветный окрас — визитная карточка бернского зенненхунда. Яркая расцветка добавляет изюминку и без того выразительному экстерьеру. Преобладающий цвет туловища — черный с насыщенными рыжими подпалинами в области груди, лап, скул. Рыжие отметины над глазами делают взгляд особенно выразительным. На морде обязательно присутствует белая «маска», которая поднимается наверх до области лба, но не заходит на затылок и за уголки рта. На груди и горле наблюдается в меру широкая белая отметина. Интересно, что у некоторых особей она имеет отчетливо видимую форму креста, как на швейцарском флаге. Однако такой «спецэффект» не считается обязательным. В идеале белые отметины присутствуют также на кончиках хвостов и в виде носочков — на лапах.

К дефектам шерстяного покрова и окраса относят кудрявость и неправильное расположение белых пятен, а именно — отметины на затылке диаметром более 6 см, полное отсутствие или, напротив, слишком широкая «маска» на морде, полный белый воротник, заходящий на шею, и наличие на нем черных пятен, излишне высокие отметины на лапах, выраженная асимметрия окраса.

Также к недостаткам и порокам эксперты относят облегченный корпус, явно выраженный бурый отлив в основном черном цвете, нарушения прикуса, голубые глаза, вывернутые влажные веки, скрученный в кольцо хвост, недостаточно длинная шерсть, несоответствие принятым стандартам роста и веса. Животное, обладающее одним или несколькими перечисленными характеристиками, не может занимать призовые места на выставках и должно быть исключено из племенной работы.

Характер бернского зенненхунда

Пожалуй, сложно найти более дружелюбное и покладистое существо, чем бернская овчарка. Эти собаки беззаветно преданны своему хозяину и всем членам семьи, с которыми проживают на одной территории. Они очень плохо переносят длительную разлуку с родными, и этот факт обязательно нужно принимать во внимание, отдавая предпочтение щенку данной породы. Берн никогда не будет лаять, выть или портить вещи, пока никого нет дома, но если вы регулярно уезжаете в затяжные командировки или жизни своей не мыслите без постоянных путешествий, то эта порода, увы, не для вас. Брать с собой животное столь внушительных габаритов сложно, а порой и не представляется возможным, а тоска по хозяину настолько сильна, что пес может отказываться от еды и болеть.

Бернские зенненхунды очень ласковые и отчаянно нуждаются в обществе человека, но при этом они абсолютно ненавязчивы и никогда не будут требовать к себе повышенного внимания — им просто достаточно находиться рядом. Эти величественные гиганты обладают уравновешенным темпераментом, их действительно сложно вывести из себя или разозлить. Этих компаньонов можно без всяческих опасений брать в семью с детьми — зенненхунд никогда не причинит вреда малышу и будет стойко терпеть детские шалости, однако и с удовольствием принимать участие в веселой возне и беготне эти псы вряд ли будут. Им вообще чужда излишняя активность и суетливость. Они достаточно флегматичны и не будут утомлять хозяина чрезмерной подвижностью.

Однако не стоит думать, что физические нагрузки им не нужны. С точностью до наоборот! Их далекие предки проводили на улице круглые сутки и, как вы помните, предназначались для перевозки тяжелых бидонов с молоком и головок сыра, а значит, преодолевали существенные расстояния с увесистой тележкой за спиной. Потомки верных помощников швейцарских крестьян в полной мере унаследовали выносливость своих прародителей. Полноценный двухразовый выгул очень важен для поддержания здоровья, хорошего самочувствия и внешнего вида питомца. Приготовьтесь тратить на моцион не менее двух часов в сутки, причем просто посидеть на лавочке не получится — животное должно двигаться. Следует отметить, многие представители этой породы весьма прохладно относятся к различным видам апортировки и не испытывают большого удовольствия от беготни и игр в подай-принеси, выполняя команду лишь из уважения к своему владельцу.

Любые проявления нервозности или агрессии считаются браком, и таких животных не допускают к разведению!

Если у вас большая семья, старайтесь почаще выбираться на прогулки все вместе — этим вы доставите собаке невероятную радость, она будет с упоением бегать от одного человека к другому, строго следя за тем, чтобы никто не отставал и не отбивался от «стаи». Видимо, так у зенненхундов проявляется врожденный пастуший инстинкт.

Задатки охранника у бернца тоже есть, однако не стоит ожидать от него больших успехов на этом поприще — все-таки он прежде всего компаньон, а не сторож. У этих псов воистину львиное сердце, им совершенно не свойственна трусость, они будут защищать вверенную им территорию, но свирепым охранником им не стать никогда. Впрочем, для уличных хулиганов будет достаточно грозного лая и внушительных габаритов собаки, чтобы спешно ретироваться.

К посторонним бернцы относятся с некоторой настороженностью, и фамильярность со стороны чужих людей им будет не по нраву, но исключены и проявления немотивированной агрессии.

Если у вас уже есть другие домашние животные, но вы мечтаете взять домой щенка бернского зенненхунда, можете осуществить задуманное без малейших опасений — представители этой породы прекрасно ладят с другими животными и никогда не идут на конфликт первыми.

Воспитание, содержание и уход

Бернские зенненхунды очень послушны и легко поддаются дрессировке, однако щенку уже с первого дня пребывания в новом доме нужно дать понять, кто тут хозяин. Эти собаки не склонны к доминированию, поэтому проблем возникнуть не должно, но и позволять новоселу лишнего тоже не нужно. Не разрешайте залезать к себе в кровать даже в виде исключения и не поощряйте попрошайничество вкусностей со стола. Не позволяйте кусать руки и грызть все, что попадется на зуб. Бернцы не склонны к разрушениям, но меняющиеся зубки порой заставляют хулиганить. Никогда не применяйте физическую силу, относитесь к собаке с пониманием и уважением, сообразительный питомец быстро поймет, что от него требуется. Главные команды, которым нужно обучить щенка, — «фу», «ко мне», «рядом». Они необходимы для контроля над собакой, остальные — по вашему желанию. Занятиям стоит уделять 15–20 минут в день.

Если есть желание обучить зенненхунда азам защитно-караульной службы, это вполне возможно, но делают это после прохождения полного общего курса дрессировки и по достижении псом возраста полутора лет, поскольку взрослеют все молоссы поздно.

Несмотря на то, что бернские овчарки достаточно крупные собаки, они отлично чувствуют себя в городской квартире при том условии, что владелец обеспечит им нормальный выгул. Заранее подумайте, где будете гулять. Желательно, чтобы около вашего дома был лесопарк, где можно спустить собаку с поводка и дать ей свободно побегать. Молодой берн с удовольствием будет сопровождать вас во время пробежки или велосипедной прогулки в не слишком напряженном темпе.

И все же идеальное место для проживания бернской овчарки, конечно, загородный дом. Ваш пес будет с удовольствием проводить время на участке, однако имейте в виду, вольерное содержание или тем более цепь — не его вариант. После «трудового» дня на свежем воздухе ваш верный друг с аппетитом съест свой законный ужин и с наслаждением растянется у ваших ног.

Длинная густая шерсть требует регулярного ухода — часто мыть собаку не рекомендуется, а вот вычесывать придется хотя бы раз в неделю.

Кормить бернского зенненхунда лучше всего качественным кормом промышленного производства от известных брендов, поскольку в нем сбалансированы все питательные вещества, витамины и минералы. Если же вы предпочитаете «натуралку», то не забывайте о специализированных добавках для суставов, поскольку, как и многие тяжелые собаки, у зенненхундов бывают проблемы по этой части.

Многие будущие владельцы задаются вопросом, сколько живут бернские зенненхунды. В целом у бернцев достаточно крепкое здоровье, и при правильном уходе ваш питомец будет радовать вас 10–11 лет.