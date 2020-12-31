Политолог Пискунова: Россия должна продолжить свою миротворческую деятельность в ЦАР

Кандидат политических наук Наталья Пискунова в интервью для Федерального агентства новостей прокомментировала всеобщие выборы в Центральноафриканской Республике, прошедшие 27 декабря 2020 года.

Незадолго до начала голосования в ЦАР активизировались вооруженные группировки, за действиями которых стоял экс-президент страны Франсуа Бозизе. Конституционный суд отклонил регистрацию его кандидатуры на пост главы государства, после чего он был замечен в попытках организации срыва голосования.

Подстрекаемые им боевики пытались запугать граждан Республики. Непосредственно в день выборов им удалось повредить избирательные материалы в некоторых районах провинций Нана-Мамбере и Уам-Пенде. Однако в целом действия бандитов имели обратный эффект. Жители ЦАР лишь сплотились вокруг действующего президента страны Фостен-Арканжа Туадера.

Значительное содействие властям ЦАР в подготовке и проведении всеобщих выборов оказала Россия. Обученные инструкторами из РФ солдаты вооруженных сил страны (FACA) обеспечили безопасное проведение голосования в большинстве районов Республики. Также в избирательном процессе принимали участие международные наблюдатели.

Предварительные итоги голосования не позднее 4 января 2021 года должно озвучить Национальное избирательное управление ЦАР (ANE).

Наталья Пискунова в комментарии для ФАН отметила, что африканская политика существенно отличается от европейской, и вне зависимости от личности будущего главы Республики ситуация стране в одночасье не изменится.

«Было бы очень перспективно, если бы Россия смогла возглавить международную коалицию по урегулированию ситуации в ЦАР и стать миротворческим лидером для Африки. Это программа максимум», — заявила Наталья Пискунова.

Еще в прошлом году Россия выступила в качестве посредника на переговорах между правительством ЦАР и вооруженными группировками, действовавшими в стране. Результатом стало подписание Хартумских соглашений, открывших дорогу к установлению прочного мира в Республике. И, как считает политолог, Москва должна продолжать свою миротворческую миссию в Центральноафриканской Республике и на континенте в целом.