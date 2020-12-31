Трамп одобрил очередные поставки оружия арабским странам

Прошло не так много времени с того момента, как сенаторам Бобу Менендесу и Джеку Риду от Демократической партии в Конгрессе США так и не удалось заблокировать крупную оружейную сделку между Соединенными Штатами и Объединенными Арабскими Эмиратами: согласно договоренностям, американская сторона намерена поставить ОАЭ 50 истребителей F-35 стоимостью 10,4 млрд долларов и 18 беспилотных летательных аппаратов MQ-9B Reaper на сумму 2,97 млрд долларов.

Не ранее, чем 30 января стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа готовит еще несколько крупных сделок с Саудовской Аравией, Кувейтом и Египтом по продаже высокоточного оружия на сумму 290 млн долларов.

Зачем Саудовской Аравии «умные бомбы»?

Представители Минобороны Соединенных Штатов 30 декабря 2020 года обнародовали информацию, согласно которой государственный департамент США одобрил продажу высокоточных боеприпасов Эр-Рияду. По мнению представителей американского оборонного ведомства, увеличение запасов бомб дальнего действия «воздух-земля» позволит Саудовской Аравии более эффективно противостоять текущим и будущим угрозам.

В связи с этим, в ближайшие время военно-политическое руководство Вашингтона намерено отправить Эр-Рияду три тысячи бомб малого диаметра GBU-39 (Small Diameter Bomb I, или SDB I), контейнеры, запасные части и все необходимое вспомогательное оборудование. Предполагаемая сумма сделки составит не менее 290 млрд долларов, а генеральным подрядчиком на поставку оружия саудитам выступит компания Boeing.

Саудовская Аравия неспроста переживает за свою безопасность: во-первых, пребывание у власти администрации Дональда Трампа подходит к концу, а, во-вторых, грядет годовщина убийства командующего специальным подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерала Касема Сулеймани.

Кроме того, саудовское руководство обеспокоено убежденностью американцев в том, что Иран воспользуется внутриполитической неразберихой в США и предпримет новые атаки на союзников Вашингтона на Ближнем Востоке. Более того, Джо Байден, по его же собственным заявлениям, намерен прекратить поддерживать саудитов в вооруженном конфликте в Йемене.

Продолжать йеменскую кампанию без содействия США Саудовская Аравия в нынешних условиях долго не сможет. Мировое падение спроса на нефть из-за коронавируса серьезно ударило по бюджету страны. Кроме того, из-за пандемии Эр-Рияд покинули сотрудники британской оборонной компании BAE Systems, обслуживающие саудовские бомбардировщики, что привело к существенному сокращению количества авиационных ударов.

Ослабление позиций в Йемене может означать для Саудовской Аравии только одно: повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, предпримут новые диверсии, подобные ударам по саудовским нефтяным объектам в сентябре 2019 года. Поэтому, пока с администрацией Соединенных Штатов все еще можно договориться, Эр-Рияд старается выбить для себя очередную и, возможно, последнюю «оружейную подачку».

Борьба за господство на оружейном рынке

В июне 2020 года командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи заявил, что Соединенные Штаты занимаются продажей оружия ближневосточным государствам для того, чтобы не уступать этот рынок Российской Федерации и Китаю.

Руководство Кувейта в действительности является старым и проверенным партнером России в сфере военно-технического сотрудничества, которое заинтересовано в крупных закупках современных вооружений, в том числе в зенитно-ракетных системах С-300, истребителей Су-35, вертолетов, танков Т-90МС/МСК и другой техники.

Но несмотря на заинтересованность в приобретении оружия, кувейтское правительство боится попасть под американские ограничительные меры. Администрация США это понимает и подливает масла в огонь: помощник американского госсекретаря по военно-политическим делам Кларк Купер 9 декабря заявил, что государства, приобретающие системы вооружений у России и Китая, рискуют оказаться под санкциями.

Подобная риторика со стороны Соединенных Штатов и неспокойная обстановка на Ближнем Востоке подталкивают Кувейт приобретать американское оружие. Так, 30 декабря государственный департамент США одобрил продажу Кувейту восьми боевых вертолетов AH-64E Apache на сумму не менее 4 млрд долларов. Кроме того, 16 моделей AH-64 Delta, купленных в 2005 году, планируется усовершенствовать до конфигурации «модели Е».

«Апачи» будут оснащены модернизированными прицелами обнаружения и целеуказания AN/ASQ-170 (V), датчиками ночного видения AN/AAQ-11 и радиолокационной системой управления огнем AN/APG Longbow. Покупка будет включать в себя также новые модернизированные двигатели T700-GE 701D и системы предупреждения о ракетном нападении AN/AAR-57 (CMWS). Из боевого оснащения на вертолетах будут размещены ракетные установки M299 AGM-114 Hellfire, 70-мм установки Hydra и 30-мм пушки M23El. Подрядчиками выступят такие компании, как Boeing, Lockheed Martin и General Electric.

В аналогичной ситуации находится и Египет. США крайне неохотно продают свои истребители F-35 всем, кроме Израиля и своих союзников по НАТО. В то же время, желание Каира купить у Москвы Су-35 в качестве замены F-35 вызвало закономерно отрицательную реакцию у Вашингтона. Однако Соединенные Штаты понимают, что Египет — ценный союзник на Ближнем Востоке, и не хотят терять своего влияния над ним. Именно поэтому 30 декабря администрация одобрила продажу системы противоракетной обороны для египетских президентских самолетов на сумму 104 млн долларов и 20 контейнерных систем целеуказания для военных самолетов на сумму 65,6 млн долларов.

Для Египта же сделка, вполне возможно, является последней возможностью воспользоваться благосклонностью Трампа: в своей предвыборной кампании новоизбранный президент США Джо Байден высказался против поддержки египетского президента Абдул-Фаттаха ас-Сиси, раскритиковав Каир за многочисленные нарушения прав человека.

Как отреагирует Израиль?

Для Израиля 2020 год запомнится как время примирения с ближневосточными арабскими государствами: 15 сентября Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн подписали с ним соглашение о нормализации отношений. В церемонии, состоявшейся в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа, приняли участие израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и глава МИД Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни.

I thank Egyptian President al-Sisi, and the governments of Oman and Bahrain, for their support of the historic peace treaty between Israel and the United Arab Emirates, which is expanding the circle of peace and will be good for the entire region. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 14, 2020

Кроме того, в ноябре 2020 года Нетаньяху совместно с государственным секретарем США Майклом Помпео прибыл в Саудовскую Аравию, где политики провели встречу с принцем Саудовской Аравии Мохаммедом ибн Салманом Аль Саудом. В средствах массовой информации писали, что стороны обсуждали грядущие соглашение о нормализации отношений.

Отсутствие критики международных военных сделок США со стороны Израиля обусловлено не только его подготовкой к мирным соглашениям, но и результатом усилий Помпео, который пообещал помощь и содействие американской стороны в улучшении оборонного потенциала еврейского государства. Более того, Нетаньяху, вероятнее всего, понимает, что с приходом к власти Джозефа Байдена подобных военных контрактов ближневосточным арабским государствам ожидать не придется.

Что ждать от Конгресса США?

Отдельные сенаторы Конгресса США уже пытались заблокировать международные сделки Трампа. Высокопоставленный член сенатского комитета по иностранным делам Боб Менендес и член сенатского комитета по делам вооруженных сил конгресса США Джек Рид 18 ноября 2020 года представили четыре инициативы, запрещающие продажу ОАЭ истребителей F-35 и БПЛА MQ-9B.

По их мнению, сделка могла серьезно подорвать безопасность как подразделений национальных вооруженных сил, развернутых на Ближнем Востоке, так и Соединенных Штатов в целом. Однако после голосования в Конгрессе 10 декабря демократы потерпели поражение. Неудивительно — Сенат все еще контролируется республиканцами, редко выступающими против решений Трампа.

Единственное, что остается несогласным с политикой действующего американского лидера — тянуть время и ждать, пока президентское кресло займет Джо Байден, который может полностью аннулировать все международные сделки Трампа.