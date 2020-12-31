Болгары смеются над СБУ, выдумавшей историю о хищении чертежей украинской ракеты «Нептун»

Служба безопасности Украины (СБУ) на своем официальном сайте в Facebook сообщила о прекращении деятельности четырех агентурных сетей, что привело к аресту 11 «русских агентов». Один из них в ЛНР якобы пытался передать в Россию чертежи новейшей украинской ракеты «Нептун». Сразу несколько болгарских СМИ перепечатали это сообщение, чем вызвали множество веселых комментариев своих читателей.

Болгары помнят, как в недавних опубликованных в их стране интервью министр обороны Украины Андрей Таран признавался, что украинская ракета «Нептун» является модификацией советской ракеты Х-35, чья разработка началась в 1977 году. В связи с этим они задают вопрос в комментариях: «Зачем русским нужны чертежи этого старья, если они и так пылятся у них в архивах?». Многих болгар веселит «массовость» русских агентурных сетей: получается, в одной было максимум два агента, а в остальных — по три. Свою ошибку поняла и СБУ и исправила сообщение так, что оно стало читаться еще интереснее: прекращена деятельность четырех агентов, а арестовано 11. Круче, чем в 1937 году! Первоначальный вид победного рапорта СБУ можно увидеть, если нажать на ссылку «Переход к оригиналу» под сообщением.

Многих рассмешил и девиз СБУ, опубликованный на их сайте: «Мы заботимся о безопасности страны, а вы — о своем здоровье». Из него логично вытекает, что сотрудники СБУ о своем здоровье не заботятся, и болгары стали высказывать предположения, в каком количестве ежедневных бутылок и уколов это выражается, а также уверенность, что одним из последствий этого и стало написание данного сообщения в Facebook.

В сообщениях болгарских СМИ приводятся и высказывания командующего украинским флотом — адмирала с юмористической фамилией Неижпапа. Он грозился в случае начала войны с Россией уничтожить все российские военные корабли в их портах и Крымский мост при помощи ракет «Нептун». Болгары напомнили украинскому флотоводцу, что все горючее Украина получает из России, и поинтересовались, на чем же полетят ракеты? Один пользователь даже с издевкой сделал предположение: «Неужто на донбасском угле?».

По поводу высказывания адмирала Неижпапы о том, что ракеты «Нептун» — это прорыв в ракетостроении, болгарские читатели частично с ним согласились: «Конечно, же это прорыв: на самостийной Украине все, всегда и везде рвется, но только совсем не в ракетостроении».