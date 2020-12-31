Россиян предостерегли от угощения собак блюдами с новогоднего стола

Москва, 31 декабря. Желание угостить собаку с новогоднего стола может привести к отравлению и другим пищевым расстройствам, предупредил глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Человеческая еда не подходит собакам. После новогодних праздников четвероногие пациенты часто заполоняют ветеринарные клиники, страдая от непроходимости и других расстройств пищеварения. При желании питомца можно угостить во время праздника, но специальным для него продуктом или специально отваренным небольшим кусочком мяса с овощами, заявил Голубев в разговоре с «Российской газетой».

Особенную опасность для собак представляет жирная, острая, жареная и копченая еда. Питомцам запрещено давать оливье, бутерброды с икрой, а также лук и чеснок.

Вредной является и заправка салатов в виде майонеза, кетчупа или горчицы. Кинолог отмечает, что и кости для собак несут опасность, так как могут не перевариться и порезать стенки кишечника, что может привести к смерти животного.

Не стоит угощать любимца и сладким. Шоколад, конфеты, какао содержат теобромин, который может вызвать приступ панкреатита или даже стать причиной гепатита, так как является ядом для четвероногих. Почкам собаки могут навредить виноград и изюм, а сердцу и пищеварению — гранат.

Голубев ранее призвал россиян ответственнее подходить к выгулу собак перед Новым годом. Не стоит делать это вечером и ночью в разгар салютов.