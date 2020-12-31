Обыгравшие шведов российские хоккеисты встретятся со словаками или немцами

Эдмонтон, 31 декабря. Сборная России выиграла у команды Швеции со счетом 4:3 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира, который проходит в Эдмонтоне.

Российские хоккеисты одержали победу в овертайме. В составе россиян отличились Егор Афанасьев (8-я минута), Родион Амиров (20), Кирилл Кирсанов (50) и Марат Хуснутдинов (64). У шведов на свой счет голы записали Арвид Костмар (15), Александр Хольц (36), Ноэль Гунлер (60).

По итогам группового этапа команда Игоря Ларионова заняла первое место в группе В, набрав восемь очков. Россиянам предстоит встретиться со словаками или немцами в четвертьфинале молодежного мирового первенства. Пока точная дата встречи неизвестна — матч состоится либо 2, либо 3 января.