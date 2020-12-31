Китай одобрил выход на рынок своей вакцины против коронавируса

Пекин, 31 декабря. Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами Китая одобрило выход на рынок инактивированной вакцины против коронавируса.

Вакцина от компании Sinopharm показала эффективность на 79%. Она проходит клинические испытания уже в ряд стран, а в самом Китае используется в рамках кампании по экстренной вакцинации населения от коронавируса нового типа.

«Разработанная компанией China National Biotech Group корпорации Sinopharm инактивированная вакцина от COVID-19 уже получила одобрение для выхода на рынок с дополнительными условиями», — приводит сообщение Центральное телевидение КНР.

При этом в будущем необходимо будет постоянно наблюдать за эффективностью и долговечностью защитного механизма, создаваемого вакциной против коронавируса нового типа.

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. Сейчас государства разрабатывают собственные вакцины против инфекция. Россия стала первой в мире страной, у которой появилась вакцина.