Поклонская предложила начать переговоры с Киевом из-за воды в Крыму

Москва, 31 декабря. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская предложила задействовать все дипломатические механизмы для решения вопроса водоснабжения Крыма.

Она также выступила с предложением начать переговоры с украинской стороной по поводу водоснабжения. В то же время парламентарий подчеркнула, что действия Киева в отношении крымчан преступны, и она поддерживает все меры, принимаемые Россией в плане независимости от Украины по вопросу водоснабжения.

Поклонская считает, что Крым имеет полное право пользоваться днепровской водой. Это, подчеркнула депутат, не частная собственность Украины.

«Река Днепр является рекой международного значения. Северо-Крымский канал — это не забор в огороде [президента Украины] Владимира Александровича Зеленского. Он был построен еще в 1954 году. Зачем от этого отказываться?» — сказала Поклонская в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому в Крым шла пресная вода. Это произошло после воссоединения полуострова с Россией. Сейчас на полуострове работают над решением вопроса с водоснабжением. В частности, готовятся к созданию на полуострове опреснительных станций. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что они не нанесут экологии вреда.