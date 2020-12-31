Врач из Токио предупредил об опасности стать лежачим больным после COVID-19

Токио, 31 декабря. Более трети пациентов, страдающих от последствий COVID-19, стали лежачими больными. Об этом сообщил врач из Токийской клиники Hirahata clinic Коити Хирахата.

По его словам, сейчас к нему приходят десятки человек в день с жалобами на последствия коронавирусной инфекции. Медик создал базу данных из таких людей, пока их насчитывается 378 человек, сообщает РИА Новости.

«Две основные особенности – это то, что женщин в 1,5 раз больше, чем мужчин, и что в основном тяжелые последствия наблюдаются у молодых людей», — отметил врач.

Более 80% человек в базе находятся в возрасте до 40-50 лет. В этой категории обычно легкое течение COVID-19. По словам специалиста, у пациентов, перенесших заболевание с легкими симптомами или совсем без них, последствия оказывались более тяжелыми.

Самым распространенным последствием является слабость в течение нескольких месяцев. Также люди жалуются на подавленность и депрессивное состояние, ощущение «тумана в голове», головные боли, трудности при дыхании, бессонницу. У тех, кто ощущает слабость после движения не сразу, а спустя некоторое время, выше риск превратиться в лежачего больного.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее назвала условие, при котором возможно повторное заболевание COVID-19, и отметила, что пока такие случаи — редкость.