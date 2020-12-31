Медики назвали необходимые темпы вакцинации от COVID-19

Москва, 31 декабря. Россия сможет приблизиться к прежнему образу жизни, если к осени 2021 года половина населения страны сделает прививку от коронавируса.

В таком случае уменьшится количество новых случаев заражения. Это значит, что в сфере здравоохранении улучшиться ситуация, так как освободятся койки и многие переквалифицировавшиеся специалисты начнут заниматься своими прежними направлениями.

Об этом рассказала президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова. Однако такой результат будет возможен при условии, если 50% населения России пройдет вакцинацию от коронавируса, информирует РИА Новости.

ФАН ранее писал, что петербургские медики за прошлые сутки обследовали на коронавирус еще 34 763 человека. Медицинское наблюдение на текущий момент ведется за 829 пациентами, из которых 365 человек считаются контактными. Еще 464 петербуржца соблюдают режим самоизоляции.

Россиянам в преддверии Нового года посоветовали не смешивать алкогольные напитки и лекарства от коронавируса. Об этом сообщает «ВЗГЛЯД.РУ».