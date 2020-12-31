Энтони Хопкинс отпраздновал 45-летие трезвости и дал наставление алкоголикам

Вашингтон, 31 декабря. Британский актер театра и кино Энтони Хопкинс поделился с поклонниками радостной новостью — он не пьет алкоголь уже 45 лет.

Лауреат «Оскара» отказался от спиртного в 38 лет, когда чуть не «напился до смерти», и у него был тревожный звонок. Отказ от алкоголя сильно изменил жизнь артиста. Правда, звезда кино признался, что у него бывали дни, когда он позволял себе немного выпить. Их Хопкинс называл «выходными» и «небольшими сомнениями».

«Не проповедую, но в тот день я получил послание: «Ты хочешь жить или умереть?». И я сказал: «Я хочу жить». И внезапно пришло облегчение, и жизнь стала потрясающей», — сказал 83-летний актер в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

With gratitude, I celebrate 45 years of sobriety. pic.twitter.com/fxzMRGlI4m — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) December 29, 2020

Затем знаменитость обратился к поклонникам, страдающим от алкогольной зависимости. Он призвал их не сдаваться, и продолжать дальше бороться со своим недугом.

«Будьте смелыми, и на помощь к вам придут могучие силы», — пожелал подписчикам актер.

Хопкинс также поздравил своих подписчиков с наступающим Новым годом. Он рассчитывает, что следующий год будет лучше этого, который был «тяжелым, полным горя и печали для многих, многих, многих людей».

Отказ от алкоголя натолкнул Хопкинса на мысли о собственной ярости. По его словам, вулканическая ярость в алкоголизме — это топливо, но его можно использовать в творческих целях.