На Украине вспомнили о «самой страшной зраде в мире»

Киев, 31 декабря. Интернет-энциклопедия Википедия поставила точку в вопросе правильного написания фразы «в Украине» и «на Украине». Устроенный из-за этого украинцами скандал высмеяли в Сети.

Обсуждение по этой старой теме вновь вспыхнуло в украинской прессе. Издание «Диалог» отметило, что российская Википедия не дает исправить «неправильное» написание фразы. В статье издания указано, что замена словосочетания официально признана «неконструктивной».

По этому поводу в Сети устроили скандал, сопровождавшийся очередной вспышкой ярости. Однако некоторые пользователи интернета со смехом ответили на старую претензию украинцев.

«Дорогие друзья, на Википедии подъехала самая страшная зрада в мире. «В Украине» — неконструктивно. Сегодня Украина запустит на околоземную орбиту невиданное ранее число спутников. Не говоря уже о борще», — пишет автор Telegram-канала «Орда».

«Даже как-то их жаль, ведь для них это смысл жизни»; «Это что же, жизнь налаживается? Конструктив на планету возвращается?» — пишут пользователи Сети.

Подобный скандал на Украине не первый. Более того, киевская власть всяческим образом пытается навязать использование украинского языка в речи граждан, в частности, вводя законы. Однако не все прекрасно владеют своим языком, например, ветеран АТО, отказавшийся от русского языка, признался, что «каждые 15 секунд лез в словарь», чтобы посмотреть украинские слова.