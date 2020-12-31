Минздрав Украины выявил в стране пять мутаций коронавируса

Киев, 31 декабря. Минздрав Украины заявил, что в стране нашли пять активных мутаций коронавируса. «Британского» штамма среди них не обнаружили.

Образцы коронавируса из девяти регионов страны были отправлены для исследований британским ученым. По результатам анализов на Украине прямо сейчас активно распространяются штаммы В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2, являющиеся продолжением изначальной, «китайской» ветви вируса.

Все эти штаммы являются многочисленными и распространенными и не представляют опасности для населения, сообщает «Известия». Новый «британский» штамм, который обнаружен уже более чем в восьми странах мира, на Украине не нашли. Он, по данным ВОЗ, обладает гораздо более высокой скоростью распространения — на 70% выше, чем уже знакомый человечеству вирус.

Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не будет закупать российский препарат для вакцинации от коронавируса. Вместо этого правительство планирует закупить китайскую вакцину Sinovac Biotech. Кулеба объяснил такое решение тем, что разработка центра имени Гамалеи является «гибридным оружием» против населения Незалежной, как ранее сообщил ФАН.