Кадыров обратился к родственникам убитых в Грозном боевиков

Грозный, 31 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал просьбу предоставить доказательства вины застреленных в Грозном боевиков, с которой к властям республики обратились родственники убитых.

Также в обращении прозвучала просьба отдать тела, чтобы семьи смогли забрать их на родину — в Ингушетию. Кадыров направил распоряжение руководству МВД, Росгвардии и прокуратуры по Чечне проверить просьбу на пособничество и поддержку терроризму, сообщает РИА Новости.

«Они даже не выразили соболезнования родственникам убитого парня, это тяжелая утрата для всех нас... После всего этого делают какие-то заявления», — заявил Кадыров.

Глава республики согласился с тем, что свидетельства преступления убитых мужчин нужно продемонстрировать сомневающимся родственникам и после этого работать с ними в рамках законодательства.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал о личностях преступников — ими оказались два брата из Ингушетии, которые приехали в Грозный восемь лет назад и с тех пор работали в местном заведении общепита. На полицейских напали с ножами, чтобы завладеть огнестрельным оружием, как сообщил ФАН.