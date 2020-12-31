Байден может не стать президентом из-за Закона о подсчете голосов в США

Вашингтон, 31 декабря. Член палаты представителей, республиканец Луи Гомерт (штат Техас) пытается через суд признать неконституционным Закон о подсчете голосов, что позволит отменить победу избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщает Fox News.

Адвокаты республиканца утверждают, что вице-президент США Майк Пенс имеет право решать, избирателям какой партии следует подсчитывать голоса. Не ясно, попросили ли Пенса засчитать голоса республиканцев, вместо демократов, или лишь вели переговоры. Также не уточняется, может ли вице-президент сделать это единолично. Представители штатов Техас и Аризона, утверждают, что это возможно. Но представитель Пенса указывает на необходимость созыва судебного заседания для решения этого вопроса. Политик не смог добиться соглашения с Гомертом, что вынудило республиканца обратиться в суд.

В иске утверждается, что если более чем у одной партии есть голоса выборщиков, то Конституция США позволяет вице-президенту решить, чьи голоса будут учтены 6 января 2021 года, когда Конгресс официально объявит победителя выборов.

Закон о подсчете голосов подробно описывает процесс рассмотрения возражений против голосования, в котором участвуют Сенат и Палата представителей. Но он противоречит 12 поправке к Конституции, которая описывает процесс подсчета голосов выборщиков, говорится в иске Гомерта.

Поправка гласит, что если большинства голосов не набрал ни один кандидат, выбрать президента должна Палата представителей. Гомерт отмечает, что 12 поправка не включает в процесс Сенат, в отличие от Закона о подсчете голосов.

Республиканец просит суд объявить Закон о подсчете голосов неконституционным и запретить Пенсу следовать оговоренной в нем процедуре. Это может сделать невозможным официальное объявление Джозефа Байдена президентом США и оставляет шанс действующему главе государства, республиканцу Дональду Трампа.

Ранее предвыборная команда главы США Дональда Трампа подала иск в Верховный суд с просьбой пересмотреть результаты состоявшихся 3 ноября президентских выборов в штате Висконсин. Составители иска пытаются оспорить решение Верховного суда штата Висконсин, который опроверг обвинения в мошенничестве с голосованием по почте и открепительными бюллетенями в начале декабря.