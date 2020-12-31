Граждане ЦАР в социальных сетях благодарят Россию за помощь в проведении выборов

Всеобщие выборы в Центральноафриканской Республике, прошедшие 27 января 2020 года, стали знаковым событием для народа ЦАР. Граждане Республики в социальных сетях поздравляют друг друга с этим событием и благодарят Россию за помощь в организации и проведении мероприятия.

Благодаря усилиям правительства ЦАР, голосование прошло не только на территории страны, но и за ее пределами. Центральноафриканцы, проживающие за границей, получили возможность принять участие в выборах. Активность избирателей отмечалась во Франции, Марокко, Чаде и других странах.

В самой Центральноафриканской Республике голосование осложнялось попытками вооруженных группировок сорвать выборы. Однако подготовленным российскими инструкторами вооруженным силам страны (FACA) при поддержке миротворцев миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) удалось купировать провокации и обеспечить безопасность голосования на большей части избирательных участков.

Это положительно сказалось на явке избирателей, которые проявили гражданскую ответственность и массово шли на участки для голосования, а после делились впечатлениями от выборов в социальных сетях.

Я поздравляю всех дорогих братьев и сестер [с прошедшими выборами], это наш гражданский долг.

Центральноафриканцы доказали сегодня международной общественности, что они хотят демократии, а не боевиков с оружием.

Демократические и прозрачные выборы – вот чего хочет народ ЦАР

Спасибо центральноафриканцам за то, что пришли проголосовать!

Особую благодарность центральноафриканцы выразили в адрес России, которая оказала существенное влияние на успешное проведение голосования. Как отметил глава аналитического центра DESC Жан-Жак Уаондо, бывший наблюдателем на выборах в ЦАР, присутствие российских специалистов вселило уверенность в граждан ЦАР и способствовало увеличению явки.

Спасибо, Россия, за присутствие в Африке и особенно в ЦАР

Настоящие друзья познаются в трудные времена

Да здравствуют отношения между ЦАР и Россией

Да защитит бог Россию и Африку. Долой Францию

Независимый эксперт и консультант по Центральной Африке Крис Бервутс, анализируя причины популярности России в ЦАР, пришел к выводу, что попытки экс-президента Франсуа Бозизе руками иностранных наемников и остававшихся в стране боевиков сорвать выборы сплотили народ вокруг действующего главы государства Фостен-Арканжа Туадера. А личность президента ЦАР в представлении центральноафриканцев прочно ассоциируется с поддержкой России. Таким образом, граждане Республики считают дружбу с Россией важным фактором для сохранения в стране мира и порядка, которые смог обеспечить Туадера.