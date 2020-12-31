Главные достопримечательности Воронежа за 1 день: что посмотреть зимой и летом, отправляясь в город на машине



Воронеж — город не курортный. От главных туристических маршрутов России он расположен далеко, долгой историей похвастаться не может, морского побережья рядом с ним нет. Но, несмотря на это, он необычайно привлекателен для туристов, хотя бы потому, что с ним связаны многие значимые страницы российской истории.

Здесь начиналось строительство русского флота. Здесь яростно отражали атаки фашистов советские войска. Здесь проводили первые в Союзе десантные операции. Памятных событий в истории города более чем достаточно, и все они нашли отражение в его архитектуре, исторических и культурных достопримечательностях. Что посмотреть в Воронеже самостоятельно, если вы впервые приезжаете в этот город? И куда сходить обязательно, если у вас есть всего один или пара дней? Журналист ФАН разбирался в тонкостях туризма в Воронеже и области.

Город, разрушенный и отстроенный дважды

Воронеж был задуман в конце XVI века, как сторожевая крепость на южной окраине государства Московского. Заложили град на реке Воронеж по указу государя Федора Ивановича и уже в первое десятилетие возвели мощные фортификационные укрепления. Но простояла крепость недолго, всего через несколько лет она была полностью разрушена, и город пришлось отстраивать заново.

Первая в истории Воронежа трагичная страница точно повторилась в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году немцы захватили правобережную часть города и устроили массированную бомбардировку с воздуха, в результате которой огромная территория Воронежа была буквально стерта с лица земли. После войны город не просто поднимали из руин, восстанавливать здесь оказалось нечего. Фактически Воронеж был построен с нуля в середине прошлого столетия.

По этой причине здесь не стоит искать старинные здания и образцы средневековой архитектуры. Несмотря на более чем пятивековой возраст города, таких объектов в Воронеже совсем мало. Здесь не осталось почти ничего с петровских времен, несмотря на то, что Петр I когда-то считал этот город колыбелью русского военно-морского флота и с местных верфей спускал на воду боевые корабли. Здесь почти не сохранились старинные соборы, которые посещали даже русские императоры, почти не осталось многочисленных ранее особняков местных зажиточных купцов и промышленников.

В облике современного города прослеживается не дух времен, а устремленность в будущее. Это динамичный, промышленный, культурный и деловой центр, который регулярно попадает в рейтинги самых благоустроенных городов России. Но при этом он не отказывается от прошлого, украшая свои улицы памятниками и поддерживая музеи с богатыми экспозициями.

В Воронеж на машине — что посмотреть за 1-2 дня

Отправляясь в этот город на автомобиле, важно понимать, что население Воронежа давно превысило цифру в миллион человек, а вот дорожная сеть с советских времен изменилась мало. Потому пробки в центре города — дело не то, что обычное, а скорее обязательное. И если отправляться в путешествие по Воронежу на своем авто, можно потратить драгоценные часы вовсе не на знакомство с достопримечательностями города, а на томительное ожидание за рулем.

По этой причине местные гиды советуют останавливаться в гостиницах, расположенных поближе к центру, например, недалеко от проспекта Революции, а по городу ходить исключительно пешком. Да, походить придется много, но за один день вполне реально увидеть все главные достопримечательности Воронежа. А если останется еще денек в запасе, тогда можно смело взять автомобиль и отправиться за город, так как там тоже есть, что посмотреть.

В один день можно вместить много красивых и интересных мест Воронежа. Вот примерный гид по городу для первого знакомства.

Котенок с улицы Лизюкова. Мультяшный персонаж, который говорил, что лучшего города, чем Воронеж, на свете не существует, давно стал негласным символом города. Памятник ему стоит, как ни странно, на улице Лизюкова, и с его осмотра начинают знакомство с городом туристические группы. Расположен он не очень удобно: расстояние от центрального проспекта до памятника составляет около 8 км, и добираться придется на машине или автобусе. Но сама скульптура, хоть и небольшая, но очень милая. Вокруг дерева, на котором сидят котенок и ворона, принято пройтись, котенка погладить по голове, ворону — по клюву. После этого нужно сфотографироваться с этой компанией и можно смело отправляться на обзорную прогулку по городу.

На проспекте Революции — главной городской улице вы встретите и другие интересные памятники, и каждый из которых — готовая фотозона. Здесь и скульптура фронтовому почтальону, и писателю Андрею Платонову, и музыканту Митрофану Пятницкому. А еще вам по пути попадется скульптура псу, которую воронежцы считают еще одним символом города. Красиво сфотографироваться с Белым Бимом вряд ли удастся: скульптура выполнена в натуральную величину и не слишком большая. А вот потереть его нос или ухо нужно обязательно. Говорят, что если это сделать, вас непременно будет преследовать удача во всех делах.

Еще на проспекте Революции вы увидите немногие старинные здания, которые сохранились в Воронеже, и здания современные с интересной архитектурой. Например, Академический театр драмы — действующий, с интересным репертуаром, куда можно сходить вечером, если останется время. Здесь же находятся Дом книги, Дом офицеров, родовое имение промышленников Тулиновых, построенное в конце 18 века и чудом уцелевшее в годы войны. Здание долго простояло полуразрушенным, и было восстановлено только в 2011 году. Интересно оно лишь внешне: мощные колонны, арки и балконы создают образ дворянской усадьбы. Но внутри ничего исторического не осталось: занято здание офисами, потому полюбовавшись им, можно смело отправляться дальше.

А вот мимо другого старинного особняка за элегантным кованым ограждением и колоннами на фасаде проходить не стоит. Это художественный музей имени Николая Крамского, которым можно полюбоваться внешне и зайти внутрь, чтобы познакомиться с экспозицией. История здания не менее интересна, чем его музейная коллекция. Оно было построено в конце XVIII века как резиденция для Екатерины II, которую ожидали в городе с визитом. Но императрица в Воронеж так и не приехала, и «Воронежский дворец» отошел в пользование местному губернатору. В начале прошлого столетия здесь разместился музей изобразительных искусств и древностей. Его коллекция неизменно пополнялась, и сегодня признана одной из богатейших в регионе. В музее хранятся более 20 тысяч экспонатов античного и древнего египетского искусства, фарфора, скульптуры и огромная коллекция живописи русских и зарубежных художников.

Здесь же, в центре города, расположились и другие памятные места Воронежа.

Покровский собор. Главный городской храм, расположенный между площадью Детей и Советской. Он строился в XVIII-XIX веках и представляет собой целый комплекс церковных сооружений. Большинство из них были восстановлены только в последние десятилетия, поэтому выглядит храм довольно современно. Но его монументальная классическая архитектура неизменно привлекает внимание гостей города, как и мелодичный звон колоколов, который ежедневно раздается из изящной колокольни.

Благовещенский собор. Несмотря на то, что храм выглядит как старорусский собор, это современный комплекс. Его строительство было завершено только в 2009 году. Для Воронежа да и всей России он стал рекордсменом: Благовещенский собор — самый высокий православный храм в мире, а в нашей стране он стал третьим по величине. Храм привлекает внимание не только внушительным размером, а также тем, что хранит мощи Святителя Митрофания — первого воронежского епископа, бывшего сподвижником Петра I и освещавшего первые корабли российского флота.

Адмиралтейская набережная. Берега реки Воронеж благоустроены. В центральной части города превращены в большую прогулочную зону, украшением которой служит корабль-музей с непривычным русскому уху названием «Гото Предестинация». Название образовано от смешения немецкого языка и латыни, и переводится как «Божье Предвидение». Именно так назвал первое судно, спущенное с судоверфи Воронежа, Петр I, который начал здесь строительство русского военно-морского флота. Судно, которое стоит на Адмиралтейской набережной, конечно, не образец старинного судостроения. Это современная копия, спущенная на воду в 2014 году. Ее создатели постарались восстановить облик петровского военного корабля в мельчайших деталях, а для этого дотошно изучали старинные чертежи, исторические документы, гравюры и изображения корабля на картинах. Несмотря на то, что данных было крайне мало, эксперты сходятся во мнении, что задумка авторам проекта удалась. Сегодня корабль-музей – один из главных объектов туристического показа в Воронеже. Сюда пускают лишь организованные группы, и отказаться от экскурсии нельзя. Гости могут посмотреть палубу, постоять на капитанском мостике, а затем спуститься в каюты и трюмы. Там выполнена интересная экспозиция, которая рассказывает о быте и жизни моряков. Несмотря на то, что все экспонаты — только копии, выглядит экспозиция очень достойно и интересно.





Памятник Петру I. Знакомство с историей города было бы неполным без посещения Петровского сквера. Здесь, в самом сердце города, стоит величественная скульптура Петра I, императора-новатора, который позволил Воронежу стремительно развиваться и сделал его центром русского судостроения. Монумент, кстати, тоже современный: установленный здесь в 1860 году бронзовый памятник был разрушен и переплавлен немцами во время оккупации города. Вернули скульптуру на законное место в 1956 году: она была отлита заново и установлена на идентичный старинному постамент.

Что посмотреть в Воронеже осенью и зимой

Большинство городских музеев работают круглый год, поэтому в зимнее время можно совместить прогулку по центру города с посещением главных экспозиций Воронежа. Кроме названных выше, здесь есть галерея современного искусства Х.Л.А.М., которую называют пристанищем творческой интеллигенции и где проводят выставки, которые считают «неформатными» для галерей «официальных».

Другой интересный музей уникален не только для Воронежа, но и России. Он называется Музей забытой музыки, а его экспозиция включает музыкальные инструменты разных народов мира. Здесь хранятся настоящие артефакты — музыкальные инструменты, услышать звучание которых где-либо еще невозможно, так как они уже давно не используются. Здесь можно увидеть и послушать гусли, волынки, лиры, даже карманные скрипки и русские гудки. Коллекцию музей собирал по крупицам, восстанавливая старые музыкальные инструменты и создавая копии по старинным книгам и чертежам.

Зимой обязательным пунктом программы развлечений становится посещение окрестностей. В Воронежской области, всего в нескольких километрах от города есть спортивные базы. Горный рельеф и обилие снега зимой позволили развиваться здесь горнолыжным курортам. И горожане, и гости Воронежа в зимние выходные любят выезжать на горнолыжные базы, где оборудованы спуски и для профессионалов, и для новичков. А кроме лыж можно вволю накататься с горных склонов на санках и ватрушках.

Что посмотреть в Воронеже летом и осенью

К прогулке по городу в жаркое время года можно добавить посещение местных пляжей. На берегах реки воронежцы оборудовали места для отдыха и купаний. Горожане считают лучшими пляжи «Пески» и «Белка» в северной части города. А если погода не благоволит пляжному отдыху, можно отправиться в удивительное место в пригороде — зоопитомник «Червленый Яр».

Он был создан лишь 10 лет назад, как подразделение Воронежского зоопарка. Изначально здесь планировали выхаживать детенышей копытных перед переселением в вольеры зоопарка и хранить корма. Но со временем стало ясно, что исключительная по красоте территория на берегу Воронежского водохранилища не может быть просто «перевалочной базой». Ее благоустроили: сделали площадки для отдыха, поставили беседки, проложили «эко-тропы» из древесных сучьев, разбили вольеры для животных. Сейчас на территории комплекса живут олени, яки, косули, бизоны и верблюды, появился птичник и контактный вольер. Работает «Червленый Яр» с мая по сентябрь, сюда можно приехать всей семьей, насладиться природой, пообщаться с животными и провести время в удивительной тишине роскошного леса.

Куда сходить в Воронеже с ребенком

Программа отдыха с детьми в этом городе очень насыщена. Кроме посещения музея-корабля «Гото Предестинация» нужно обязательно побывать в городском цирке, представления которого круглый год проходят с неизменным аншлагом. Можно отправиться в зоопарк: его коллекция животных — одна из лучших в России и включает более 150 видов. Здесь можно погулять по прекрасной, ухоженной территории, посмотреть на хищников в просторных уличных вольерах, позабавиться, глядя на многочисленных обезьян и грызунов. При желании можно прокатиться на лошадях и пони. В зоопарке круглый год работают аттракционы, поэтому детям точно будет некогда скучать.

Не менее интересен воронежский океанариум, признанный крупнейшим в России. В огромных аквариумах живут более 300 видов рыб и рептилий. Многие обитатели поражают гостей: посмотреть на хищных акул, электрических угрей, скатов, мурен и огромных морских черепах вряд ли удастся где-то еще. Кроме обитателей морей и рек здесь живут и вполне наземные мартышки, попугаи, ленивцы и даже кенгуру. А по выходным для гостей океанариума устраивают настоящие представления.

Что привезти из Воронежа в подарок

Вариантов сувенирной продукции в этом городе предостаточно. На проспекте Революции и железнодорожном вокзале толпятся сувенирные палатки, заполненные традиционными магнитиками, кружками, брелочками, тарелками с изображением знаковых мест Воронежа.

Если ищете что-то особенное, спрашивайте у продавцов уникальный местный сувенир — воронежскую матрешку. Она отличается от обычных матрешек небольшим размером и выполнена в виде яйца. Раскрашивают воронежских матрешек вручную, изображая традиционные старинные русские костюмы, которые носили на этих землях несколько веков назад.

Из гастрономических сувениров в Воронеже выбирают конфеты — их делает местная кондитерская фабрика, и «Воронежские бальзамы» — настойки на травах с добавлением соков и меда.