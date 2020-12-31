Российская помощь на выборах в ЦАР не останется незамеченной в других странах Африки

Российская помощь в проведении безопасных и легитимных выборов в ЦАР не останется незамеченной соседями Центральноафриканской Республики и укрепит престиж Москвы на континенте. Такую точку зрения выразил в интервью для Федерального агентства новостей военный переводчик и африканист Андрей Есипов.

«Никто не существует в каком-то безвоздушном пространстве. Соседние с ЦАР государства видят, что законное правительство Республики обратилось за помощью к другой стране, в данном случае к России. И они все будут смотреть, как повела себя Российская Федерация в ответ на запрос официальных властей ЦАР», — уверен Есипов.

Незадолго до всеобщих выборов, прошедших 27 декабря, в ЦАР активизировались вооруженные группировки, объединившиеся в «Коалицию патриотов за перемены» (СРС). Целью боевиков стал срыв голосования путем запугивания населения, а также порчи избирательных материалов.

После официальной просьбы Банги Россия направила в Республику 300 инструкторов для обучения военнослужащих армии ЦАР (FACA). Замглавы МИД РФ Михаил Богданов особо подчеркнул, что их задачи носят исключительно консультативный характер и не предусматривают непосредственного участия в стычках с боевиками.

Андрей Есипов отметил, что подобный подход для РФ является принципиальным.

«Помощь бывает разная: гуманитарная, техническая и так далее. Но наша страна никогда не посылает никаких специалистов, пока нет запроса от легитимных властей. Есть законное, международно признанное правительство суверенной страны, которое вправе обратиться за любой помощью, если это необходимо», — подчеркнул африканист.

Благодаря своевременной помощи России вооруженным силам ЦАР, действовавшим при поддержке миротворцев ООН, удалось обеспечить безопасный ход выборов в большинстве районов страны. Это способствовало высокой явке избирателей, что было отмечено иностранными наблюдателями.

Один из них, глава аналитического центра DESC Жан-Жак Уаондо, заявил, что присутствие российских специалистов и поддержка РФ обнадежили народ ЦАР и сыграли положительную роль в проведении голосования в Республике.