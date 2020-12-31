Политолог объяснил, почему Ереван принадлежит Азербайджану 

Санкт-Петербург, 31 декабря. На военном параде в Баку президент Азербайджана заявил, что азербайджанцам «исторически» принадлежала часть территории нынешней Армении, в том числе и столица Ереван. Являются ли слова президента Азербайджана угрозой для Армении, рассказал политолог, эксперт Валдайского клуба Фархад Мамедов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Данная тема является предметом дискуссий последних 15 лет. Азербайджан считает, что Ереван является его исторической территорией. История так считает. Армяне и российские историки могут думать по-другому. Но исторически было так», — заявил Фархад Мамедов.

По словам политолога, сейчас Ереван — зона ответственности Организации Договора о коллективной безопасности, так как на его территории существует Республика Армения.

«Воздушное пространство этой территории находится под ответственностью охраны российско-армянской группировки войск. Мнение Азербайджана исходит именно из того, что есть исторический факт — результат второй русско-иранской войны, которая закончилась 1828 году заключением Туркманчайского договора о переходе Ереванского ханства в состав Российской Империи. Мы не говорим, что там не жили армяне, потому что государство Аккоюнлу дало основу Киликийского католикосата Армянской апостольской церкви»,— рассказал специалист.

По мнению Фархада Мамедова, о принадлежности Еревана к Азербайджану нужно говорить именно в историческом контексте, что и делает президент Азербайджана. Фраза Ильхама Алиева «мы вернемся» означает, что азербайджанцы смогут вернуться на свои исторические земли.