Инновационные лампы из Томска уничтожают коронавирусную инфекцию

Томск, 31 декабря. Томские ученые разработали эксилампы, которые способны инактивировать бактерии и вирусы, в том числе коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Томского государственного университета.

Ученые ТГУ и Института сильноточной электроники СО РАН опубликовали результаты 20-летнего исследования, доказывающего эффективность эксиламп в борьбе с бактериями и вирусами. Мировое научное сообщество уже оценило работу томских исследователей — весомый вклад в развитие современной науки и сохранения человечества на Земле. Научные выводы были опубликованы в журнале «Quantum Elecrtonics», а также вошли в перечень источников о борьбе с COVID-19, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения.

Инновационная лампа содержит молекулы криптон-хлора, криптон-брома и ксенон-брома, что позволяет ей быть более безопасным аналогом обычной ртутной лампы низкого давления. Стоит отметить, что эксилампы оказывают бактерицидное и антивирусное действие в воздушном пространстве. Излучения могут не только подавлять жизнедеятельность вирусов, но и полностью их уничтожать.

В конце 2020 года научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» дал заключение, что рециркулятор, в котором установлена эксилампа эффективен в борьбе с бактериями и вирусами на 99,99%. Томский научно-производственный центр «Полюс» в 2021 году планирует приступить к массовому выпуску рециркуляторов воздуха. Производительность устройства составляет порядка 50 куб. м/ч. Но для легального распространения по всему миру важнейшего для человечества прибора ученым необходим медицинский сертификат, который порой бывает сложно получить оперативно.

Корреспонденту ФАН удалось поговорить с одним из разработчиков ряда эксиламп Эдуардом Сосниным. ФАН поинтересовался, целесообразно ли устанавливать рециркулятор в общественном транспорте, а главное безопасны ли данные излучения для человека.

«Вопрос об установке в транспорт прорабатывается. Дело в том, что американские ученые вообще говорят о том, что такими приборами будут оснащать все общественные места — аэропорты, туалеты и т. д. Наши же медики пока относятся ко всему новому с большой осторожностью. Особенность эксиламп в том, что они лучше инактивируют вирусы, чем применяемые повсеместно ртутные лампы. Поэтому для облучения требуется меньше времени, чем при использовании ртутных ламп. Главным преимуществом новых ламп является отсутствие в них ртути, что исключает риск загрязнения окружающей среды», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник ИСЭ СО РАН Эдуард Соснин.

Сейчас основной задачей для томских ученых является проведение медицинских испытаний, в которых будут выявлены все факторы влияния излучения на кожу и глаза человека. За рубежом уже были проведены испытания, но в России они не котируются, так как по нашему законодательству необходимо проводить медицинские исследования в лабораториях РФ. Если в начале 2021 года рециркулятор пройдет обязательную сертификацию на соответствие Государственным Стандартам, то это позволит в будущем запустить дополнительное производство облучателей открытого типа.

Ранее ФАН сообщал, что биологи из Томского государственного университета первые в России провели масштабные исследования пресноводных рыб на предмет загрязнения микропластиком, чтобы в дальнейшем разработать нормативы для очистных сооружений.