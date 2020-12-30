ЦПВС сообщил о 17 обстрелах в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

Дамаск, 30 декабря. Боевики провели 17 обстрелов за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации, сообщает Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) в Сирии.

Обстрелы велись со стороны позиций запрещенной на территории РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1. В провинции Идлиб зафиксировано 12 обстрелов, в провинциях Хама и Латакия произошло по два обстрела, в провинции Алеппо боевики провели один обстрел. О жертвах и раненых не сообщается.

Подразделения российской военной полиции провели патрулирование в районе Менбидж провинции Алеппо, а также в провинциях Ракка и Хасака. Армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Квайрес до Айн Исса.

Ранее ФАН сообщал, что находящиеся в лагерях беженцев на подконтрольной Турции части Идлиба сирийцы вынуждены обогревать свои палатки сжигая старую одежду, картон, ветки и нейлон. Люди не имеют возможности приобрести топливо, доступ к которому был монополизирован террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.