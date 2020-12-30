Яков Кедми констатировал неспособность Байдена решить проблемы США

Экс-глава спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми рассказал в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», стоит ли ожидать от избранного президента США Джо Байдена серьезных внешнеполитических решений.

«Кроме говорения, от Байдена ничего ожидать не стоит. США скатываются с уровня самого сильного государства в мире, с уровня государства, диктующего другим странам свою политику. Байден не может это остановить», — заявил Яков Кедми.

По словам эксперта, ослабевание США безнадежно пытался остановить Дональд Трамп. Однако его политика основывалась на реальной оценке сил США.

«Байден же не может решить ни одну из проблем США. Он не может остановить Россию в ее развитии, не может наладить отношения с Европой реально, а не голословно. Реальные интересы Европы и США противоречивы. США хотят экономически подчинить Европу, а Европа не хочет этого. Она слишком выросла», — отметил специалист.

Яков Кедми подчеркнул, Джо Байден не может решить ни одной международной проблемы, в которой замешаны США – ни на Ближнем Востоке, ни в Европе, ни в Тихом океане, ни даже в Латинской Америке.

Кроме того, Кедми заявил, что одним из основных итогов уходящего года является закрепление стратегического превосходства России над США.