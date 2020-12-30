Житель Триполи сообщил о мобилизации сирийских наемников у лагеря Ярмук

Триполи, 30 декабря. Житель ливийской столицы сообщил в Facebook о масштабной мобилизации сирийских наемников Правительства национального согласия (ПНС) вблизи лагеря Ярмук на южной окраине города.

Пользователь социальной сети опубликовал ролик, на котором видно, как по автомобильной дороге передвигается колонна пикапов с десятками вооруженных боевиков.

Напомним, на территории Ливии по-прежнему остается свыше восьми тысяч наемников из САР, завербованных Анкарой для ПНС. Такие данные в середине декабря текущего года предоставила Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). Боевики не покинули североафриканское государство даже после объявления режима постоянного прекращения огня 23 октября, достигнутого по результатам переговоров Совместного военного комитета «5+5».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция приостановила операцию по возвращению боевиков на Ближний Восток.