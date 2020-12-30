Кедми заявил, что в США нет единого избирательного права

В чем заключается главная проблема американского общества, рассказал руководитель спецслужбы «Натив» с 1992 по 1999 гг. Яков Кедми в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«В США внутреннее политическое положение на гране гражданской войны. Две почти равные стороны населения объявили друг друга врагами. Одна вооружается против другой», — заявил Яков Кедми.

По словам эксперта, в США произошло небывалое ослабление центральной власти.

«Президент практически не управляет тем, что происходит в стране. США вернулись к состоянию, в котором они были в самом начале — штат решает все, что происходит на его территории. Сейчас американский суд подтвердил, что штат может принимать избирательные законы на своей территории вне зависимости от федеральных законов и от ситуации в других штатах. То есть, сегодня в США разрушена основа основ – единое избирательное право. Там его не существует», — сообщил специалист.

Яков Кедми подчеркнул, никто не может изменить сложившуюся ситуацию в стране. Это проблема американского общества. Эксперт также отметил, что теперь непонятно, в чем американское государство едино, и что объединяет демократов и республиканцев. По словам специалиста, США не сталкивались с такими колоссальными проблемами последние 100 лет. Ранее Яков Кедми высказал свое мнение о президенте Джо Байдене, назвав его не самым глупым руководителем США.