Алжир может запретить пропаганду в поддержку Израиля

Алжир, 30 декабря. Член алжирского парламента Амира Селим предложила законопроект, предусматривающий запрет в СМИ и других источниках пропаганды, направленной на признание прав Израиля на спорные территории с Палестиной, сообщает Middle East Monitor.

В интервью для издания Safa депутат объяснила, что ее инициатива отражает единую позицию алжирских государственных институтов относительно претензий Тель-Авива на земли Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Она подчеркнула, что это поставит точку в данном вопросе без какого-либо дальнейшего вмешательства со стороны исполнительной власти.

По словам парламентария, принятие законопроекта позволит навсегда пресечь обсуждение данной тематики гражданами страны, что ранее приводило к глубоким идеологическим разногласиям. По ее мнению, такие дискуссии могут спровоцировать дестабилизацию в обществе и повлечь множество внутренних проблем.

«Народ выразил свое неприятие израильской оккупации в социальных сетях», — пояснила Амира Селим.

Напомним, власти Алжира не признают государство Израиль. Так, президент Абдельмаджид Теббун заявлял, что палестинский вопрос является главной проблемой на Ближнем Востоке.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Ливия и Алжир договорились о расширении сотрудничества в энергетической сфере.