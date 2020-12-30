Цатурян: Россия безвозвратно теряет постсоветское пространство

Главный редактор ИА «Реалист» Саркис Цатурян, подводя итоги 2020 года, назвал три глобальных тренда, которые будут определять ситуацию не только в Армении, но и на всем евразийском пространстве в ближайшие годы.

«Первый тренд – это долгожданное инвестиционное соглашение между Китаем и Европейским союзом, которое было подписано сегодня, 30 декабря. В рамках этого соглашения Китай открывает для Европы все виды промышленности, кроме авиа- и автомобилестроения и здравоохранения. Второй тренд — это подписанное сегодня соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Эти два процесса взаимосвязаны, потому что идет размежевание Европы с одной стороны, англо-американцев с другой, и параллельно этому идет сближение Европы и Китая. Армения находится где-то посередине, равно как и Россия», — заявил Саркис Цатурян в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Россия, США, Белоруссия, Украина, Армения, Азербайджан и другие — политические итоги года».

Кроме этих основных трендов эксперт видит еще один — это, как он считает, постепенный уход России с постсоветского пространства.

«Уход России с постсоветского пространства имеет несколько этапов. Первый этап начался с гражданской войны на Украине с дальнейшим ухудшением российско-украинских отношений. Недавно Украина вышла из почтового соглашения СНГ, то есть продолжает рвать отношения с членами СНГ, но Россия этому ничего не противопоставляет», — считает Саркис Цатурян.

Важным событием этого порядка политолог считает события внутри Белоруссии.

«Это попытка свержения Лукашенко и деградация российско-белорусских отношений, которая выражается в том числе в том, что мы до сих пор не восстановили с ней авиасообщение. То есть с африканской страной (Занзибар) и Турцией авиасообщение есть, а с Белоруссией нет. С Арменией, кстати, тоже авиасообщение в полной мере не восстановлено. Это к слову, какие реальные отношения мы имеем между Арменией и Россией», — отметил Саркис Цатурян.

В том же ряду эксперт рассматривает и конфликт в Закавказье.

«Россия, по сути, легализовала турецкое присутствие в Закавказье. Это беспрецедентно, потому что никогда еще страна НАТО легально не присутствовала в закавказском регионе», — негодует Саркис Цатурян.

По мнению политолога, Россия таким образом позволила Турции заявить, что она тоже является игроком в Закавказье.

«Да, у России есть база в Армении, да есть миротворческий контингент в Нагорном Карабахе, но турки фактически объявили Армению зоной своих интересов. В противовес персам и историческим интересам России и народа Армении», — заявил Саркис Цатурян.

Объединяя все сюжеты, эксперт трактует их как безвозвратный уход России с постсоветского пространства и критикует Москву за это.