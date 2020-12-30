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Кедми заявил, Байден не самый глупый президент США, «бывали даже хуже»

Кедми заявил, Байден не самый глупый президент США, «бывали даже хуже»

Избранный президент США Джо Байден случайно «повысил в должности» своего заместителя, вице-президента Камалу Харрис. Случайны ли слова Байдена, и кто из бывших президентов Америки также страдал от когнитивных нарушений, рассказал руководитель спецслужбы «Натив» с 1992 по 1999 гг. Яков Кедми в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН

Напомним, во время выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр) на тему вакцинации от коронавирусной инфекции 78-летний демократ Джо Байден назвал Харрис «избранным президентом» Америки.

«В случае с Байденом трудно понять, насколько осмысленно он говорил о Харрис, как о выбранном президенте. Он сам не понимает, когда он говорит по делу, а когда очередную глупость. Можно отпускать любые шутки на его счет, но у него точно есть затруднение ментального функционирования. Этот фактор осложняет то, что этот человек стал президентом США», — сообщил Яков Кедми.

Эксперт подчеркнул, что в США были глупые президенты.

 

«До сих пор американцы спорят, кто был глупее – Буш-младший или Картер. Однако Буш-младший стал самым неудачным президентом США. Его внешняя политика оказалась совершенно деструктивной для Америки», — рассказал специалист, отметив, что, в сравнении с нынешней ситуацией, лидеры США «бывали даже хуже».

Отметим, во время предвыборной кампании, выступая в Филадельфии, Байден только с третьей попытки смог назвать имя внучки. Сначала он обращался к стоящей рядом девушке по имени своего сына Бо, который умер пять лет назад. А во время выступления перед сторонниками в Огайо, Джо Байден заявил, что баллотируется не на пост президента страны, а в Сенат. Ранее Байден пообещал всеобщее бесплатное обучение в колледжах, но прозвучало это скорее, как утопия.

Источник: Федеральное агентство новостей
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