Украинский политик назвал жителей Харькова подонками за симпатии к России

Украинский политик Сергей Запорожский, комментируя в эфире Медиагруппы «Патриот» смерть бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, выразил сожаление, что чиновника не ликвидировали националисты и СБУ в 2014 году.

«Такие граждане как Кернес, Медведчук — это коллаборанты, предатели. К сожалению, украинская власть не уничтожила их в 2014 году, хотя имела такие возможности», — заявил политолог в эфире на тему «Россия, США, Белоруссия, Украина, Армения, Азербайджан и другие — политические итоги года».

По словам украинского политолога, русский город Харьков подчинился в 2014 году украинским националистам только в результате силовых действий спецподразделений силовиков, таких как «Альфа» из города Винницы.

«Благодаря Арсену Авакову и винницкому спецназу «Альфа» Харьковскую народную республику задушили в самом зародыше», — рассказал Запорожский.

Украинский политолог назвал негодяями харьковчан, которые голосовали за Кернеса на выборах.

«Да, это подонки и мрази, им нет места на Украине», — подчеркнул он.

При этом политолога не смущает, что число жителей Харькова превышает миллион человек.

«Нам плевать, сколько у нас в стране подонков. Самое главное, что подавляющее число у нас — патриоты, а не подонки», — заявил он.

Украинский патриот с удовольствием «очистил бы Украину» от инакомыслящих, но не определился с методами.

«По самому желаемому варианту, нужно чтобы в Харьков таким персонажам подали бы столыпинские вагоны, туда их загрузить и отправить в Россию», — мечтает Запорожский.

Он также заявил, что так нужно сделать со всеми гражданами Украины, кто не согласен с националистами. Политолог не может простить харьковчанам то, что они хотели сохранить русскую культуру, русский язык и связи с Россией.

«Они провинились в том, что хотели, чтобы город Харьков был частью России», — заключил он.

Широкую известность Сергей Запорожский (настоящая фамилия Куценко) получил после скандала в Турции, который описывал ФАН в августе 2018 года. Тогда украинец напал на двух русских женщин с детьми, пытаясь отобрать у них лежаки на пляже, и затем описал скандал в соцсетях. Однако вместо поддержки украинца высмеяли и опозорили, после чего он удалил все сообщения о скандале.