Проректор Военмеха: Россия вернет лидерство в космосе в ближайшие годы

Санкт-Петербург, 30 декабря. Россия скоро вновь выйдет на лидирующие позиции в освоении космического пространства. Об этом в эфире Медиагруппы «Патриот» заявил проректор Балтийского государственного технического университета (Военмеха) Марат Гогуадзе.

«США недавно ввели санкции в отношении российских предприятий, думая, что они могут остановить наше развитие в космосе. Не получится. Наши специалисты, в том числе выпускники Военмеха, дадут достойный ответ на любые санкции Америки», — отметил эксперт.

По мнению политолога, разговоры о том, что Россия отстала в освоении космоса, фиксируют временную ситуацию, которая скоро кардинально поменяется.

«Мы долго запрягаем, но быстро едем. Вы увидите через четыре-пять лет итоги той работы, которая ведется в наших КБ. В ближайшие несколько лет мы увидим много приятных сюрпризов от Роскосмоса», — рассказал Гогуадзе.

По его словам, РФ уже сейчас разворачивает собственную сеть спутников, которая среди прочего даст возможность россиянам пользоваться беспроводным Интернетом.

«Россия отошла от иностранных спутников, мы создаем свою спутниковую группировку. Мы готовимся к полной независимости от международных партнеров», — пояснил политолог.

Эксперт дает невысокую оценку космическим программам Илона Маска.

«То, что делает Маск, — это мимолетный пшик. Наверное, здесь больше популизма, потому что все запуски его кораблей единичные, пока нет достоверной статистики, к чему это приведет. И летят они к той же МКС много дольше, чем наши ракетоносители», — отметил Марат Гогуадзе.

По его мнению, Россия готова в случае необходимости дать адекватный ответ любым вызовам или угрозам со стороны партнеров.

«Мы знаем, что Америка хочет присвоить себе недра на других планетах. Мы знаем, что она готовится в будущем развязать космические войны. Ни одно из недружественных действий наших партнеров не останется без внимания и нашей реакции», — уверен эксперт.

При этом российская промышленность, по его словам, уже находится на таком уровне, что нашей стране не страшны никакие санкции.