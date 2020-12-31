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Политолог Джаралла: Россия стала экспортером стабильности в ЦАР

Политолог Джаралла: Россия стала экспортером стабильности в ЦАР

Выборы президента и членов парламента в Центральноафриканской Республике прошли 27 декабря 2020 года. Политолог Владимир Джаралла в интервью для Федерального агентства новостей оценил влияние России на электоральный процесс в ЦАР.

Как отмечает Джаралла, в последнее Российская Федерация добилась в Африке значительных успехов, которые будут иметь долгосрочные последствия. В частности российская помощь позволила провести по-настоящему прозрачные и демократичные выборы в ЦАР.

За несколько недель до выборов в Центральноафриканской Республике активизировались вооруженные группировки, подстрекаемые экс-президентом Франсуа Бозизе. Его кандидатура не была допущена до участия в выборах решением Конституционного суда ЦАР, после чего Бозизе отправился в северо-западные районы страны, чтобы оттуда руководить действиями своих наемников. Боевики пытались запугать население и сорвать голосование. Попытки повлиять на ход избирательного процесса фиксировались и непосредственно в день выборов.

Армии ЦАР удалось пресечь эти провокации, обеспечив безопасность на избирательных участках в большинстве регионов страны. Владимир Джаралла напомнил, что своим высоким профессионализмом солдаты вооруженных сил Республики (FACA) обязаны обучению у российских инструкторов.

«Уже очевидно, что те подразделения, с которыми работают российские инструкторы, являются самыми подготовленными в армии Центральноафриканской Республики. В результате, благодаря усилиям РФ, в ЦАР устанавливается стабильность. Ранее это рассматривалось больше в теоретическом плане, но неожиданно оказалось, что Россия стала экспортером стабильности», — заметил эксперт.

Участие РФ не ограничилось передачей солдатам FACA богатого военного опыта и тактических наработок. Наблюдатели из России наравне с представителями ООН, ЕС и многих других организаций следили за ходом голосования на избирательных участках. Однако Джаралла указал на еще одну непривычную форму российской помощи.

Помимо подготовки военнослужащих FACA, инструкторы из РФ доставляли избирательные материалы к местам голосования и охраняли избирательные участки. Джаралла отмечает, что было в некоторой степени непривычно видеть, как Россия помогает в организации выборов, причем в сугубо технических вопросах. Это однозначно можно оценивать как положительное влияние, считает политолог.

Политолог Джаралла: Россия стала экспортером стабильности в ЦАР

Джаралла высоко оценил шансы Туадера сохранить за собой пост главы Республики, но подчеркнул, что дальнейшее развитие ЦАР будет зависеть от готовности как действующего президента, так и его оппонентов к достижению компромиссов.

Выборы в Центральноафриканской Республике вызвали неподдельный энтузиазм у местного населения. Во многом это стало следствием безопасности голосования, достигнутой при помощи России. Высокую явку отмечают как международные наблюдатели, так и специальный корреспондент ФАН Сергей Чемеков, следивший за ходом выборов.

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