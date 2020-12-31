Политолог Джаралла: Россия стала экспортером стабильности в ЦАР

Выборы президента и членов парламента в Центральноафриканской Республике прошли 27 декабря 2020 года. Политолог Владимир Джаралла в интервью для Федерального агентства новостей оценил влияние России на электоральный процесс в ЦАР.

Как отмечает Джаралла, в последнее Российская Федерация добилась в Африке значительных успехов, которые будут иметь долгосрочные последствия. В частности российская помощь позволила провести по-настоящему прозрачные и демократичные выборы в ЦАР.

За несколько недель до выборов в Центральноафриканской Республике активизировались вооруженные группировки, подстрекаемые экс-президентом Франсуа Бозизе. Его кандидатура не была допущена до участия в выборах решением Конституционного суда ЦАР, после чего Бозизе отправился в северо-западные районы страны, чтобы оттуда руководить действиями своих наемников. Боевики пытались запугать население и сорвать голосование. Попытки повлиять на ход избирательного процесса фиксировались и непосредственно в день выборов.

Армии ЦАР удалось пресечь эти провокации, обеспечив безопасность на избирательных участках в большинстве регионов страны. Владимир Джаралла напомнил, что своим высоким профессионализмом солдаты вооруженных сил Республики (FACA) обязаны обучению у российских инструкторов.

«Уже очевидно, что те подразделения, с которыми работают российские инструкторы, являются самыми подготовленными в армии Центральноафриканской Республики. В результате, благодаря усилиям РФ, в ЦАР устанавливается стабильность. Ранее это рассматривалось больше в теоретическом плане, но неожиданно оказалось, что Россия стала экспортером стабильности», — заметил эксперт.

Участие РФ не ограничилось передачей солдатам FACA богатого военного опыта и тактических наработок. Наблюдатели из России наравне с представителями ООН, ЕС и многих других организаций следили за ходом голосования на избирательных участках. Однако Джаралла указал на еще одну непривычную форму российской помощи.

Помимо подготовки военнослужащих FACA, инструкторы из РФ доставляли избирательные материалы к местам голосования и охраняли избирательные участки. Джаралла отмечает, что было в некоторой степени непривычно видеть, как Россия помогает в организации выборов, причем в сугубо технических вопросах. Это однозначно можно оценивать как положительное влияние, считает политолог.

Джаралла высоко оценил шансы Туадера сохранить за собой пост главы Республики, но подчеркнул, что дальнейшее развитие ЦАР будет зависеть от готовности как действующего президента, так и его оппонентов к достижению компромиссов.

Выборы в Центральноафриканской Республике вызвали неподдельный энтузиазм у местного населения. Во многом это стало следствием безопасности голосования, достигнутой при помощи России. Высокую явку отмечают как международные наблюдатели, так и специальный корреспондент ФАН Сергей Чемеков, следивший за ходом выборов.